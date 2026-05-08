Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, pela rede social, um cessar-fogo de três dias na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de 9 a 11 de maio, para marcar o fim da Segunda Guerra Mundial para os russos.

Trump havia dito, após uma ligação telefônica com Putin em 29 de abril, que um cessar-fogo temporário estava sendo discutido. Putin anunciou uma trégua semelhante no ano passado, que durou três dias, mas não foi acordada com Kiev.

Trump afirmou em uma publicação no Truth Social que a pausa incluirá a suspensão de todas as atividades militares e também uma troca de mil prisioneiros de cada país.

"Espero que este seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e árdua", disse ele, acrescentando que há progresso constante nas negociações para pôr fim ao conflito.

A Rússia anunciou previamente um cessar-fogo entre 8 e 9 de maio para coincidir com as comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, confirmou nesta sexta-feira que o cessar-fogo de três dias havia sido combinado com a Rússia como parte dos esforços dos EUA para negociar o fim da guerra de mais de quatro anos.

Zelenskiy, escrevendo no Telegram, também confirmou que cada um dos dois lados trocaria 1.000 prisioneiros de guerra.

Autoridades disseram na quinta-feira que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, havia chegado a Miami para uma série de reuniões com representantes dos EUA, depois que as negociações de paz para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia ficaram paralisadas nos últimos meses.

As negociações intermediadas pelos EUA estão em um impasse sobre a região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Moscou exige que Kiev retire as tropas de partes da região que não conseguiu capturar em sua invasão em grande escala. A Ucrânia afirma que não cederá as terras que controla.

Moscou e Kiev se acusaram mutuamente de violar os cessar-fogos declarados separadamente.

* Reportagem de Steve Holland, Susan Heavey, Costas Pitas, Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar

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