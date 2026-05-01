Trump diz que aumentará tarifas sobre automóveis da UE para 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (1º) que aumentará as tarifas sobre carros e caminhões da União Europeia (UE) para 25%, afirmando que a UE não cumpriu seu acordo comercial.

"Com base no fato de que a União Europeia não está cumprindo nosso acordo comercial totalmente fechado, na próxima semana aumentarei as tarifas cobradas da União Europeia para carros e caminhões que entram nos Estados Unidos", escreveu Trump em uma postagem na mídia social.

"Está totalmente entendido e acordado que, se eles produzirem carros e caminhões nas fábricas dos EUA, não haverá nenhuma tarifa", acrescentou Trump.

Trump disse a repórteres na Casa Branca que a tarifa mais alta forçará as montadoras europeias a transferirem sua produção para os Estados Unidos mais rapidamente.

“Temos um acordo comercial com a União Europeia. Eles não o estavam cumprindo. Então eu aumentei as tarifas sobre carros e caminhões para 25%, isso representa bilhões de dólares entrando nos Estados Unidos e os força a transferir a produção de suas fábricas muito mais rápido.”

O governo Trump impôs no ano passado uma tarifa de 25% sobre as importações globais de automóveis com base em uma lei comercial de segurança nacional, mas chegou a um acordo com a UE em agosto para reduzir essas tarifas a 15%, incluindo taxas anteriores.

Em troca, a UE concordou em eliminar tarifas sobre bens industriais dos EUA, incluindo automóveis, e em aceitar os padrões norte-americanos de segurança e emissões para veículos.

Embora parlamentares da UE tenham avançado em março com a legislação para implementar as reduções tarifárias, não se espera que o processo seja concluído antes de junho, já que os governos da UE e o Parlamento Europeu negociam os textos finais.

“O comportamento do presidente Trump é inaceitável”, disse à Reuters Bernd Lange, presidente da comissão de comércio internacional do Parlamento Europeu.

“Essa última medida demonstra como o lado norte-americano é pouco confiável. Já testemunhamos esses ataques arbitrários por parte dos EUA no caso da Groenlândia; não é assim que se trata parceiros próximos. Agora só podemos responder com a máxima clareza e firmeza, apoiados na força da nossa posição”, afirmou Lange.

Mas um funcionário do governo Trump, questionado para explicar a decisão do presidente, disse: “A UE não cumpriu o acordo sobre automóveis após oito meses.”