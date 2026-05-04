Trump: Marinha americana vai escoltar navios presos em Ormuz

Projeto Liberdade, segundo o presidente, começa nesta segunda

A Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar nesta segunda-feira (4) navios retidos no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente Donald Trump em sua plataforma Truth Social.

"Informamos a esses países que iremos guiar os navios em segurança por essas vias navegáveis", escreveu o presidente norte-americano, referindo-se a embarcações pertencentes a países "que não estão envolvidos" no conflito com o Irã.

"Este processo, Projeto Liberdade, começará na manhã desta segunda-feira, hora do Oriente Médio", acrescentou Trump.

Também na “Truth Social”, o presidente disse que os Estados Unidos mantém "discussões positivas" com o Irã, que "poderiam levar a algo muito positivo para todos".

"Os meus representantes têm discussões muito positivas com o Irã, que podem levar a algo muito positivo para todos", escreveu Trump.

Um cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelenses e norte-americanos contra o Irã e ataques de retaliação de Teerã na região, mas as negociações no entanto estão paralisadas.

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