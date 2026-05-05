UE reforça ajuda a Cuba com € 2,85 milhões, após furacão Melissa

A União Europeia (UE) irá contribuir com € 2,85 milhões para o Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de reforçar a assistência a 815 mil cubanos afetados pelo furacão Melissa, que atingiu o país no final do ano passado.

A contribuição será destinada a sustentar a assistência alimentar e fortalecer capacidades logísticas essenciais às pessoas afetadas pelo furação na região oriental da ilha, explicou nesta segunda-feira (4) o portal de notícias oficial cubano Cubadebate.

A verba da UE será canalizada através da Direção-Geral de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária Europeias por meio do Plano de Implementação Humanitária 2026.

A ajuda será destinada às áreas mais afetadas pela passagem do furacão Melissa, no final de outubro de 2025, nas províncias orientais de Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo e Las Tunas.

Os afetados receberão um pacote alimentar (arroz, cereais e óleo vegetal) por pessoa, com prioridade para crianças com menos de 5 anos, mulheres grávidas e idosos com mais de 65 anos.

A ajuda destina-se também a reforçar os centros de produção e os armazéns de alimentos, bem como as capacidades logísticas de resposta a emergências, através do apoio à contratação de serviços de transporte e à aquisição de combustível, considerado um "fator decisivo" para que a ajuda humanitária "chegue a tempo".

Bloqueio econômico e eventos extremos

Segundo a Cubadebate, a contribuição europeia surge em um contexto econômico particularmente complexo para Cuba, agravado na região oriental do país por uma sucessão de eventos como furacões, secas prolongadas, inundações e atividade sísmica recente.

A isto se acrescenta a crise energética que o país caribenho enfrenta devido à deterioração das centrais elétricas e à escassez de combustível, agravada pelo bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos desde janeiro.

No final de outubro, o furacão Melissa atravessou a região oriental de Cuba, com ventos de 200 quilômetros por hora e até 400 milímetros (mm) de chuva em alguns pontos da ilha.

De acordo com as avaliações do Governo cubano, o furacão não causou mortes, mas provocou danos materiais consideráveis em mais de 116 mil habitações, bem como em 600 infraestruturas médicas estatais, mais de dois mil centros educativos, cerca de 100 mil hectares de culturas e infraestruturas de transportes, telecomunicações, eletricidade e abastecimento de água.

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