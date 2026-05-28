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Internacional

Washington: 11 pessoas estão desaparecidas após rompimento de tanque

Pelo menos oito ficaram feridas, algumas em estado grave
Ismail Shakil e Daphne Psaledakis - Repórteres da Reuters*
Publicado em 28/05/2026 - 10:26
Washington
A drone view of a chemical tank after its rupture at the Nippon Dynawave Packaging pulp and paper mill in Longview, Washington, U.S., May 26, 2026. REUTERS/David Ryder TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/David Ryder/ Proibido reprodução

A busca por nove pessoas desaparecidas após a implosão e o rompimento de um tanque de produtos químicos no estado de Washington passou de um esforço de resgate para um esforço de localização, disseram as autoridades. O número de mortos deve chegar a 11. 

Autoridades já haviam confirmado duas mortes. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

"Estamos nos preparando para que esta seja a tragédia industrial mais mortal da história moderna do estado de Washington", disse o governador Bob Ferguson, em entrevista coletiva nessa quarta-feira.

Segundo as autoridades, não se sabe o que causou a implosão de um tanque de 900 mil galões nas instalações da Nippon Dynawave Packaging no início de terça-feira (26). O contêiner continha "licor branco" -- uma solução química de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio usada na fabricação de polpa de papel que pode causar queimaduras graves na pele.

O chefe do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Longview, Matt Amos, disse que o esforço de recuperação vai prosseguir lentamente, em um ambiente "extremamente perigoso".

Não ficou clara a localização das nove pessoas desaparecidas nas instalações, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Cowlitz 2, Scott Goldstein, acrescentando que eles haviam vasculhado as áreas acessíveis.

"A partir de agora, declaramos que esse incidente passou de resgate para recuperação", declarou.

Testes confirmaram que a contaminação entrou no Rio Columbia, disseram as autoridades na entrevista coletiva.

"Testes de amostras de água confirmaram que a contaminação entrou no Rio Columbia ontem. Avaliações adicionais estão em andamento para entender melhor o escopo e a extensão desse impacto ambiental", disse Goldstein.

Goldstein disse que é justo dizer que cerca de 550.000 a 570.000 galões saíram do tanque, enquanto algum material remanescente no tanque continua a vazar lentamente.

A Nippon Paper Industries, segunda maior fabricante de papel do Japão em vendas, adquiriu a fábrica de Longview da empresa madeireira Weyerhaeuser, sediada em Seattle, por US$225 milhões e estabeleceu a subsidiária integral Nippon Dynawave Packaging em 2016.

Enquanto isso, no sul da Califórnia, autoridades que monitoravam um tanque industrial superaquecido contendo metacrilato de metila altamente inflamável disseram no final da terça-feira que as instalações da GKN Aerospace em Garden Grove não apresentavam mais risco de explosão.

(Reportagem de Ismail Shakil, Daphne Psaledakis e Brad Brooks)

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