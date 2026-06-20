Ataques no Líbano: Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz

Os iranianos anunciaram que fecharam o Estreito de Ormuz, em uma reação a ataques realizados por Israel, na madrugada deste sábado (20), no Sul do Líbano. Para o governo do Irã, trata-se de uma violação do memorando assinado com os Estados Unidos.

"Esta primeira medida é uma resposta à violação dos compromissos pelo inimigo", declarou o Estado-Maior central de Khatam-al Anbiya, em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

“Se a agressão continuar, novas medidas serão planejadas e implementadas para obrigar o inimigo a cumprir as suas obrigações”, concluiu.

Na declaração, o exército do Irã denunciou que os Estados Unidos não cumpriram o primeiro e fundamental ponto dos 14 que compõem o memorando de entendimento: garantir que Israel vai cessar as operações no Líbano.

Segundo o Exército de Israel, os bombardeios foram uma resposta a ataques do movimento xiita libanês Hezbollah e mataram mais de 50 pessoas em 24 horas, indicou o Ministério da Saúde do Líbano.

De acordo com a agência de notícias iraniana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros defendeu que não assinou um acordo com os EUA para que não fosse cumprido.

Teerã justificou a decisão de fechar o estreito de Ormuz com a "violação implacável e contínua do cessar-fogo pelo regime sionista no Sul do Líbano", bem como o "brutal assassinato e deslocamento de centenas de milhares de pessoas oprimidas", depois da "recusa das forças de ocupação sionistas em retirar-se dos territórios do Sul do Líbano", como disse na sexta-feira (19) o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

Memorando de entendimento

A reabertura do estreito estava prevista no memorando de entendimento assinado na quarta-feira (17) pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, com vistas ao início de negociações para pôr um fim ao conflito no Oriente Médio.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, tinha entretanto afirmado que durante os próximos dias iria viajar para a Suíça para participar nas negociações com o Irã para efetivar o memorando de entendimento para a paz no Oriente Médio e que não havia qualquer indicação de que o Estreito seria fechado.