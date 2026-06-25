logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil envia nesta sexta missão humanitária à Venezuela, anuncia Lula

Apoio foi definido após conversa com a presidenta Delcy Rodríguez
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 19:14
São Luís
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que enviará nesta sexta-feira (26) um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com uma missão humanitária para auxiliar nas buscas por desaparecidos na Venezuela. O país foi atingido por dois terremotos no início da noite de quarta-feira (24).

“Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”, escreveu o presidente em uma rede social nesta quinta-feira (25).

Lula disse ter conversado por telefone com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana e definir a melhor forma de apoio ao país vizinho.

O presidente informou ainda que outro voo sairá no sábado com mais ajuda. O avião levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, 100 purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.

“Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos”, finalizou.

Mais cedo, o Ministério da Saúde do Brasil já havia informado que estava em contato com a Venezuela para enviar ajuda com insumos e pessoal da área da saúde ao país vizinho.

Até o momento, as informações apontam que o número de mortos na Venezuela chega a 188. A atualização foi divulgada pelo presidente do Congresso Nacional do país, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy Rodríguez.

Segundo ele, mais de 1, 5 mil pessoas foram hospitalizadas. O número, no entanto, tende a ser bem maior do que o divulgado até o momento. De acordo com o site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extraoficiais sobre vítimas, há mais de 40 mil pessoas desaparecidas.

Os dois terremotos, de magnitude de 7,5 e 7,2, causaram grande destruição no litoral de Morón, que fica a 160 quilômetros da capital Caracas. A região pertence ao estado de La Guaira, o mais afetado pelos tremores. Prédios, casas e outras edificações desabaram.

Relacionadas
Juan Carlos Gomez, firefighter from Caracas, looks for his sister, Katiuska Hernandez, and nephew Brett Roude, amid the rubble of a building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Venezuela: número de desaparecidos em terremoto pode passar de 40 mil
People search for casualties amid the rubble of collapsed buildings, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMAGES OF THE DAY
Brasil coloca equipes de saúde e insumos à disposição da Venezuela
Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Líderes de todo o mundo se solidarizam com Venezuela após terremoto
Edição:
Juliana Andrade
venezuela terremoto Lula Missão Humanitária terremoto na Venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Justiça PGR rejeita proposta de delação premiada de ex-presidente do BRB
qui, 25/06/2026 - 19:39
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Emas são vistas em plantação de soja em área do município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia CMN passa a exigir fotos com localização comprovada em seguro rural
qui, 25/06/2026 - 19:24
Smartphone, celular
Economia Conselho Monetário regulamenta bloqueio de contas de apostas ilegais 
qui, 25/06/2026 - 19:20
03/10/2023, Polícia Federal e Casa da Moeda dão início à emissão do novo passaporte brasileiro. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Direitos Humanos Movimentação nas fronteiras do Brasil sobe 15,6% em 2025
qui, 25/06/2026 - 19:15
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Brasil envia nesta sexta missão humanitária à Venezuela, anuncia Lula
qui, 25/06/2026 - 19:14
Público no evento teste do Rock in Rio 2022 na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.
Economia Pacto quer garantir trabalho decente em grandes eventos no Brasil
qui, 25/06/2026 - 18:28
Ver mais seta para baixo