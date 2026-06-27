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Internacional

Brasil envia terceiro avião com ajuda humanitária à Venezuela

Aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio, na tarde de hoje
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/06/2026 - 11:12
Brasília
Força Aérea Brasileira (FAB) informa que uma aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, pousou, às 23h40 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26/06) na Base Militar da Força Aerea Venezuelana El Libertador, em Maracay, na Venezuela, transportando médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar a País após os terremotos registrados na última terça-feira (23/06). Frame: FAB/Divulgação
© FAB/Divulgação

O Brasil envia, na tarde deste sábado (27), um terceiro voo humanitário à Venezuela, com kits de medicamentos e o módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha. A aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que a operação foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integra esforço internacional para reforçar o socorro às vítimas dos terremotos que atingiram o país na última quarta-feira (24).

De acordo com o comunicado, os kits de medicamentos são voltados para atendimento em situações de emergência e contêm itens considerados essenciais, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras.

“Ao todo, o Brasil enviará cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos à Venezuela. Com os kits, cerca de 1.500 pessoas podem receber atendimento durante um mês. As doações ao país vizinho não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS)”, informou o palácio.

O primeiro voo enviado pelo governo brasileiro pousou às 23h40 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26) na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, transportando médicos, cães farejadores e equipamentos especializados.

O segundo voo para a Venezuela decola na manhã deste sábado também da Base Aérea do Galeão, transportando um hospital de campanha e purificadores de água.

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