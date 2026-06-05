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Internacional

Brasil vai integrar Conselho Econômico e Social da ONU

Mandato será exercido entre 2027 e 2029.
Agência Brasil
Publicado em 05/06/2026 - 11:51
Brasília
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores informou na noite desta quinta-feira (4) que o Brasil foi eleito para integrar o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). O mandato será exercido entre 2027 e 2029.

A eleição ocorreu na terça-feira (4). O Brasil recebeu 181 votos dos representantes dos países que integram a organização.

Na avaliação da diplomacia brasileira, a eleição demonstra a importância do país no cenário internacional.

"A eleição do Brasil reflete a importância atribuída ao papel estratégico que o país tem a desempenhar no ECOSOC, especialmente para a redução das desigualdades e a promoção da paz sustentável", declarou o Itamaraty. 

O conselho, que é composto por 54 membros, é um dos principais órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem a tarefa de coordenar as agências especializadas das Nações Unidas, formulando recomendações sobre os temas que envolvem comércio internacional, desenvolvimento, direitos humanos, condição da mulher, ciência e tecnologia, entre outros.

As recomendações são conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

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Edição:
Valéria Aguiar
brasil ONU Ecosoc Ministério das Relações Exteriores
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