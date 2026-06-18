Capitães na Copa trocarão flâmulas em protesto contra ódio

Fifa já removeu 388 mil postagens criminosas sobre o Mundial de 2026

Os capitães das seleções que disputarão jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira trocarão flâmulas especiais que denunciam a discriminação para marcar o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, enquanto a Fifa revelou ter bloqueado centenas de milhares de publicações ofensivas durante o torneio.

A troca antes dos jogos ocorrerá nas quatro partidas do dia: República Tcheca x África do Sul, México x Coreia do Sul, Suíça x Bósnia-Herzegovina e Canadá x Catar. Os organizadores confirmaram que as flâmulas exibirão o slogan “Jogamos juntos. Nos posicionamos contra o ódio”, escrito em inglês de um lado e nos idiomas nativos das seleções no verso.

A iniciativa surge em um momento em que a entidade que rege o futebol mundial enfrenta um aumento crescente de abusos online. A Fifa informou que seu serviço automatizado de proteção nas redes sociais, lançado antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar, já removeu mais de 30 milhões de publicações e comentários abusivos até o momento.

Desde 11 de junho, o serviço excluiu 388 mil publicações prejudiciais relacionadas ao torneio de 2026, já superando as 287 mil remoções registradas em todo o evento de 2022.

Autoridades acrescentaram que outras campanhas antidiscriminação e ações nos estádios estão programadas para ocorrer durante toda a programação de jogos desta quinta-feira.

A campanha contra o ódio surge em meio a novos desdobramentos jurídicos para um dos coanfitriões, relacionados à conduta discriminatória de torcedores.

No início deste mês, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve as multas impostas pela Fifa à Federação Mexicana de Futebol pelo uso de um canto homofóbico por parte dos torcedores, embora tenha anulado o fechamento parcial do estádio determinado em um dos processos disciplinares.

O sistema de monitoramento antidiscriminação da Fifa registrou o canto durante amistosos contra a Bolívia, o Uruguai e o Brasil em 2024, tendo duas dessas partidas sido temporariamente suspensas.

O México tem enfrentado repetidas sanções da Fifa e da Concacaf por causa do canto, que geralmente é dirigido aos goleiros adversários durante as cobranças de tiros de meta.

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