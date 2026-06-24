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Internacional

Colômbia: Cepeda, de esquerda, reconhece derrota para Espriella

Ele disse que diferenças políticas devem ser resolvidas com respeito
Julia Symmes Cobb - Repórter da Reuters
Publicado em 24/06/2026 - 13:16
Bogotá
Brasília (DF), 17/06/2026 – Ivan Cepeda, filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado do atual presidente Gustavo Petro; Abelardo de La Espriella, advogado milionário admirador do Javier Milei e Donald Trump, que nunca se candidatou.. Fotos: Reuters/Proibida reprodução
© Reuters/Proibida reprodução

O senador colombiano de esquerda Iván Cepeda reconheceu a derrota na disputa presidencial do país, afirmando que as diferenças políticas devem ser resolvidas com respeito e diálogo.

Cepeda estava menos de 1% atrás do vencedor, Abelardo De La Espriella, na apuração inicial dos votos, tendo obtido 48,7%, e havia afirmado que aguardaria a verificação final da apuração pelo Registro Nacional.

O Registro Nacional informou, nessa terça-feira (23), que a contagem final diferiu em apenas 0,003% da contagem inicial.

O reconhecimento de Cepeda — candidato do Pacto Histórico e aliado do governo do presidente em fim de mandato, Gustavo Petro — abre caminho para a transição de poder no país de 53 milhões de habitantes, após uma das eleições mais acirradas de sua história recente.

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