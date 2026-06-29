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Internacional

Cinco pessoas morrem baleadas no norte da Alemanha

Dois suspeitos são detidos
Gabriele Sajonz e Friederike Heine - Repórteres da Reuters*
Publicado em 29/06/2026 - 10:54
Berlim
A member of emergency services works at the scene of what the police said was a deadly shooting in the town of Stade, Germany, June 29, 2026. NEWS5 via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
© Reuters/NEWS5/Proibida reprodução
Reuters

Cinco pessoas foram mortas a tiros nesta segunda-feira (29) em uma cidade no norte da Alemanha. A polícia informou ter detido dois indivíduos, incluindo o suspeito de fazer os disparos.

A motivação para o incidente em Stade, cidade próxima ao porto de Hamburgo, não ficou imediatamente clara, segundo um porta-voz da polícia.

O papel do segundo indivíduo sob custódia ainda não está claro, disse um segundo porta-voz da polícia à Reuters, acrescentando que não havia outros suspeitos foragidos.

Não se sabe ao certo quantas pessoas ficaram feridas, afirmou ele, acrescentando que todas os mortos eram adultos.

A imprensa local noticiou que o incidente ocorreu perto de um centro juvenil no centro de Stade, uma cidade com pouco menos de 50 mil habitantes a oeste de Hamburgo. O porta-voz negou essa informação, mas não quis fornecer mais detalhes.

Logo após o ocorrido, a polícia alertou os moradores para que evitassem a área.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Alemanha mortes tiros suspeitos detenção
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