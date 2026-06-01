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Internacional

De La Espriella e esquerdista Cepeda farão segundo turno na Colômbia

Primeiro turno da eleição presidencial foi realizado nesse domingo
Reuters*
Publicado em 01/06/2026 - 06:45
Bogotá
Brasília (DF), 29/05/2026 – Ivan Cepeda, filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado do atual presidente Gustavo Petro; Paloma Valência, senadora da direita mais tradicional da Colômbia, aliada do ex-presidente Álvaro Uribe; e Abelardo de La Espriella, advogado milionário admirador do Javier Milei e Donald Trump, que nunca se candidatou.. Fotos: Reuters/Proibida reprodução
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O outsider de direita Abelardo de la Espriella disputará o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia contra o senador esquerdista Ivan Cepeda, segundo os resultados da votação do primeiro turno nesse domingo (31).

Os dois candidatos estavam separados por apenas alguns pontos percentuais, com mais de 97% dos votos contados, segundo dados do escritório nacional de registros do país, em uma disputa acirrada que se concentrou na segurança, na economia e nas políticas populistas.

O advogado De La Espriella recebeu 43,7% dos votos e Cepeda, um senador e ativista de longa data, ficou com pouco menos de 41%, segundo os dados.

De La Espriella, que nunca ocupou um cargo eletivo, foi comparado ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por seu estilo e propostas políticas.

Apresentando-se como um forasteiro sem bagagem política, De La Espriella, 47 anos, propôs dura ofensiva contra grupos armados ilegais, a construção de dez megaprisões e a redução da pobreza por meio de melhor educação, saúde e moradia para os mais pobres.

Cepeda, um parlamentar de 63 anos, vinha liderando as pesquisas de opinião, e esses levantamentos sugerem que ele enfrentará uma disputa muito mais difícil no segundo turno, uma vez que os eleitores de direita e centristas não terão mais vários candidatos para escolher.

O baixo comparecimento à votação desse domingo pode dar aos candidatos espaço de manobra no entanto, se eles conseguirem convencer mais apoiadores a votar no segundo turno, em 21 de junho. Pouco mais da metade dos 41 milhões de eleitores aptos a votar compareceram às urnas nesse domingo.

Cepeda, filho de um líder comunista assassinado, prometeu buscar a paz com os grupos armados ilegais por meio de negociações, uma abordagem que trouxe pouco progresso com o atual líder, o presidente Gustavo Petro.

Ele também planeja aprofundar as reformas destinadas a reduzir a desigualdade e a pobreza, inclusive aumentando os impostos sobre as pessoas de alta renda, concedendo 1 milhão de hectares às vítimas do conflito interno de seis décadas no país e expandindo a cobertura do sistema de saúde.

De La Espriella, que representou legalmente figuras controversas, incluindo o ex-ministro venezuelano Alex Saab, advertiu que Cepeda garantiria a continuação das políticas econômicas de Petro, incluindo a proibição de novos projetos petrolíferos, que atraíram críticas de políticos e investidores. 

O advogado diz que financiou a campanha com seus próprios recursos, sem receber doações de partidos ou grandes empresas. A Reuters não conseguiu verificar essa afirmação de forma independente.

Paloma Valencia, senadora apoiada pelo ex-presidente Alvaro Uribe, era até recentemente a principal candidata de direita na disputa, mas obteve menos de 7% dos votos. Ela reconheceu a derrota e declarou apoio a De La Espriella no segundo turno.

*(Reportagem de Carlos Vargas, Luis Jaime Acosta, Nelson Bocanegra e Julia Symmes Cobb)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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