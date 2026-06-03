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Deputados dos EUA apoiam regra que limita poderes de Trump contra Irã

Quatro republicanos votaram com os democratas a favor da resolução
Reuters*
Publicado em 03/06/2026 - 19:04
Washington
O Capitólio dos Estados Unidos, em Washington
© Reuters/Elizabeth Franz/Direitos reservados
Reuters

A Câmara dos Deputados dos EUA apoiou nesta quarta-feira (3) uma resolução liderada pelos democratas com o objetivo de interromper a guerra contra o Irã até que as hostilidades sejam autorizadas pelo Congresso, refletindo a crescente preocupação do Congresso com a guerra, mesmo entre os republicanos do presidente Donald Trump.

O placar da votação foi de 215 a 208, já que quatro republicanos votaram com os democratas a favor da resolução de poderes de guerra. Foi o mais recente revés para Trump no Congresso, apesar das maiorias apertadas de seu partido em ambas as Casas.

A votação é em grande parte simbólica. Qualquer resolução também teria que ser aprovada no Senado para entrar em vigor e obter as maiorias de dois terços em ambas as Casas para superar um veto quase certo de Trump.

No entanto, isso ocorre depois que três resoluções anteriores sobre poderes de guerra fracassaram na Câmara por margens cada vez menores. E o Senado avançou com uma resolução separada, mas semelhante, no mês passado em uma votação processual, após sete tentativas anteriores terem fracassado.

Mais cedo, Donald Trump sugeriu que poderia haver progresso nas negociações com o Irã já neste fim de semana.

"Pode ser que não aconteça", disse Trump aos repórteres na Casa Branca, antes de acrescentar: "pode ser que aconteça no fim de semana".

 

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