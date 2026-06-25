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Internacional

Detido nos EUA, Maduro fala em união após terremoto na Venezuela

Nas redes sociais, ele manifesta solidariedade e pede união
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 09:05
Brasília
People stand next to a destroyed building after earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
© REUTERS/Maxwell Briceno/Proibida reprodução

Detido nos Estados Unidos, o presidente afastado da Venezuela, Nicolas Maduro, enviou uma mensagem ao seu país após o terremoto registrado nesta quarta-feira (25). Nas redes sociais, Maduro manifestou solidariedade ao povo venezuelano e pediu união.

“Diante do forte terremoto que atingiu nossa pátria, nossas orações estão com as famílias venezuelanas afetadas. Neste momento difícil, clamamos por unidade nacional, serenidade e amor. Nossos corações estão com toda a Venezuela!”

No post, o líder venezuelano pede que ninguém seja deixado para trás e que cada comunidade cuide de suas crianças, de seus idosos, de seus doentes. “Que todos acompanhemos o trabalho das equipes de resgate”, escreveu.

“Neste momento difícil, apelamos à unidade nacional, à serenidade e ao amor concreto: ajudar, proteger, compartilhar, levantar e reconstruir. A Venezuela enfrentou grandes provações e também sairemos desta mais fortes, com fé, disciplina e solidariedade.”

A Agência Reuters cita, pelo menos, 164 mortos, além de mais de mil feridos e vítimas ainda presas aos escombros das dezenas de prédios e casas que desabaram após o registro do terremoto.

Entenda

Em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque em larga escala à Venezuela. A capital Caracas e outras cidades foram atingidas por vias aérea e terrestre.

À época, em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso na ação e que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

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Edição:
Maria Claudia
venezuela terremoto Nicolas Maduro
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