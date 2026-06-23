Ebola avança em cidades e amplia surto na República do Congo

Doença já infectou mais de mil pessoas e causou 267 mortes

O surto de ebola na República Democrática do Congo registrou o maior número de casos confirmados para um primeiro mês entre todos os episódios de surto da doença. A informação foi divulgada por Abdirahman Mahamud da Organização Mundial da Saúde (OMS), em coletiva nesta terça-feira (23) em Genebra, Suíça.

O organismo internacional atribui o grande volume de casos ao rápido avanço da doença para áreas urbanas.

O surto da cepa Bundibugyo na República Democrática do Congo, que infectou mais de 1 mil pessoas e causou 267 mortes, foi detectado tardiamente. Especialistas afirmam que o vírus já circulava há meses antes de ser declarado oficialmente o surto da doença em 15 de maio.

Abdirahman Mahamud, disse na coletiva que parte da razão para a magnitude do surto foi o fato de alguns dos primeiros casos confirmados terem ocorrido em centros urbanos, como Bunia e a cidade mineradora de Mongbwalu. Muitos surtos anteriores foram identificados inicialmente em áreas rurais e, muitas vezes, se extinguiram rapidamente.

“O importante é que precisamos ampliar nossa resposta, e este surto está se espalhando mais rápido do que nós”, disse a jornalistas, após retornar de Bunia.

O representante da OMS diz que observa sinais de esperança, e destaca um rápido aumento no número de leitos para tratamento do ebola -- que ultrapassou a marca dos 500 nas últimas duas semanas, Ele vê ainda indícios de que a resistência da comunidade e a hostilidade contra as equipes de combate à doença começam a diminuir.

“Cada vez mais comunidades estão cientes do risco do ebola e estão pedindo recursos para se apoiar e se proteger”, disse.