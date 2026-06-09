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Internacional

Eleição no Peru: Sanchéz a frente de Fujimori por apenas 19 mil votos

Resultado segue indefinido com 95,9% da urnas apuradas
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/06/2026 - 12:17
Brasília
A man looks at a newspaper stand with headlines showing early results of a runoff election between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, as Fujimori kept a slight lead over Sanchez, with over 90% of the votes counted, according to an official tally, in Lima, Peru, June 8, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
© REUTERS/Leslie Moreno/ Proibido reprodução

A disputa pelo segundo turno da eleição presidencial do Peru segue acirrada, com o candidato de esquerda Roberto Sánchez Palomino com uma pequena margem de 19,8 mil votos a frente da candidata de direita Keiko Fujimori, nesta terça-feira (9). Com 95,9% das urnas apuradas, o resultado segue imprevisível.

Enquanto Sanchéz marca 50,056% dos votos, Keiko está com 49,944%. A diferença entre os dois reduziu nas últimas horas, com crescimento dos votos para Fujimori.

Sánchez ultrapassou numericamente Keiko no início da tarde dessa segunda-feira (8), quando se alcançou 93,9% das urnas apuradas. 

No início da apuração, quando apenas 20% das urnas estavam apuradas, Keiko chegou a ter 200 mil votos à frente de Sanchéz, devido ao fato das urnas de Lima, a capital, terem sido apuradas primeiro.  

O Jurado Nacional de Eleições (JNE), a autoridade máxima eleitoral do Peru, afirmou que os resultados definitivos devem ser divulgados apenas em “meados de julho”. Isso porque foi acrescentado ao processo de apuração um novo mecanismo obrigatório de recontagem de votos em mesas que apresentaram alguma inconsistência. 

O JNE informa que, até o momento, foram recebidas 1 mil atas “em observação”, que precisaram passar por nova contagem com a presença de observadores de partidos e fiscais.

Das mais de 92,7 mil atas da eleição peruana, cerca de 2,2 mil ainda precisam ser contabilizadas, segundo a Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) do Peru. 

Dessas, 1,7 mil são de mesas do exterior, onde a candidata Keiko Fujimori vem apresentando vantagem. Até o meio-dia desta terça-feira, apenas 30,2% das atas do exterior tinham sido contabilizadas, dando 65,4% dos votos para Keiko e 34,5% para Sanchéz.

Keiko x Sanchéz

Roberto Sanchéz e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021.

Do outro lado, está Roberto Sánchez, aliado do ex-presidente Pedro Castillo, destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado ao tentar dissolver o Parlamento. Para seus apoiadores, Castillo foi vítima de um golpe do Legislativo por representar o voto rural e indígena do país.

Psicólogo de formação, Sanchéz é deputado federal pelo partido Todos pelo Peru, tendo sido ministro de Castillo. Assim que votou ontem (7) em Lima, Sanchéz foi até o presídio de Barbadillo, onde Castillo está detido, permanecendo no local até a divulgação dos primeiros resultados parciais.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Peru Eleições Keiko Fujimori Roberto Sanhcéz
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