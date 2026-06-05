logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Em novas sanções, EUA miram empresa de mineração e presidente de Cuba

Também foi sancionada empresa de turismo da ilha
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/06/2026 - 12:07
Brasília
26/02/2026 - Foto da cidade de Havana em Cuba. Foto: afroangelll/Pixabay
© afroangelll/Pixabay

Os Estados Unidos (EUA) publicaram novas sanções econômicas contra Cuba mirando empresas do setor de mineração, turismo e o presidente da Ilha, Miguel Díaz-Canel. As novas medidas se somam a outras centenas que tentam estrangular economicamente o país e forçar uma troca de governo em Havana.

O Departamento de Tesouro dos EUA incluiu, nessa quinta-feira (4), na lista de entidades sancionadas a Amistur Cuba, empresa de turismo da ilha, e a Minera la Victoria, joint venture formada pela empresa de mineração de ouro cubana Geominera em parceria com a australiana Antilles Gold.

No mesmo dia, o presidente dos EUA Donald Trump alegou que Cuba quer que a Casa Branca cuide da ilha.

“Vamos cuidar de Cuba depois de terminar com o Irã, talvez seja possível investir lá”, disse Trump a jornalistas.

Em comunicado nas redes sociais, o secretário de Estado Marco Rubio disse que qualquer pessoa que forneça serviços as entidades sancionais correm o risco de também serem sancionadas.

“Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços a essas entidades devem congelar essas atividades. A Administração Trump não tolerará mais regimes marxistas radicais em nosso hemisfério”, disse Rubio.

Os EUA ainda sancionaram o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, sua esposa, Lis Cuesta Peraza, seu filho, Manuel Anido Custa, e outros funcionários ligados ao governo de Havana. Entre eles, um filho e um neto do ex-presidente de Cuba Raúl Castro, Alejandro Castro Espin e Raul Alejandro Castro Calis, respectivamente.

Outras entidades que foram alvos dos EUA são o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba; o Instituto Cubano de Amizade com os Povos (ICAP); e os Comitês para Defesa da Revolução (CDR).

“Todas as transações e negociações realizadas por pessoas dos EUA ou pessoas dentro (ou em trânsito) pelos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de pessoas designadas ou bloqueadas são proibidas”, diz a nota do Escritório responsável pelas sanções dos EUA (OFAC). 

Cuba reage

O presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel disse que as falas do presidente Trump são uma ameaça ao país e criticou as novas medidas unilaterais que “prejudicam o povo”.

“A agressividade e a perversão do governo ianque colidirão com nossa determinação de enfrentar os piores cenários e resistir ao ataque imperial”, disse Canel em uma rede social.

O ministro das relações exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacou que a inclusão de pessoas, empresas e entidades em uma “lista ilegítima” de sanções demonstra o plano de intervenção na ilha.

“Toda ação dos EUA com o objetivo de criar um cenário de conflito entre os dois países está fadada ao fracasso. Toda ameaça à independência e soberania de Cuba será enfrentada com ainda mais união e determinação por parte do nosso povo”, comentou em uma rede social.

Rodríguez ainda desmentiu o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio que disse que o governo Trump não bloquearia a entrada de petróleo em Cuba.

“Ele parece esquecer intencionalmente a Ordem Executiva 14380, de 29 de janeiro de 2026, elaborada por ele mesmo e assinada pelo seu Presidente, que autorizou a imposição de tarifas punitivas contra importações de países que fornecem petróleo a Cuba direta ou indiretamente”, afirmou.

Bloqueio econômico

O bloqueio econômico contra Cuba, que já dura quase 70 anos, foi endurecido pela atual administração da Casa Branca no final de 2025, a partir das restrições navais impostas à Venezuela. 

Em janeiro de 2026, os EUA ameaçaram sancionar quem vender petróleo à Cuba. A nova medida levou o país de 11 milhões de habitantes a ficar três meses sem receber uma gota de petróleo.

As medidas da Casa Branca têm causado aumento dos apagões, a elevação dos preços de produtos básicos, a redução do transporte público e da oferta da cesta básica alimentar subsidiada pelo Estado. Para moradores de Havana consultados pela Agência Brasil, esse é o pior momento do país.  

 

Relacionadas
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Cuba's former President Raúl Castro watches a May Day rally in Havana, Cuba May 1, 2025. REUTERS/Norlys Perez/File Photo/File Photo
Cuba condena acusações dos Estados Unidos contra Raúl Castro
Cars drive on Havana's seafront boulevard Malecon as the country's electrical grid collapsed again on Sunday, according to Cuba's energy and mines ministry, in the latest setback to the government's efforts to restore power to the island, in Havana, Cuba October 20, 2024. Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução
UE reforça ajuda a Cuba com € 2,85 milhões, após furacão Melissa
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Cuba completa 3 meses sem receber combustível por bloqueio dos EUA
Edição:
Amanda Cieglinski
Cuba EUA Sanções
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2023 – Público lota a 20ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Bienal nas Escolas entra em clima de Copa para estimular leitura no RJ
sex, 05/06/2026 - 13:12
São Paulo- 05/06 /2026 - Ex-deputada Carla Zambelli durante a perseguição ao jornalista Luan Araújo. Foto: Reprodução vídeo/ Facebook
Justiça Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli
sex, 05/06/2026 - 12:48
Visitante tira foto em exposição onde o público pode visitar o quarto onde Pelé ficou hospedado antes da final da Copa do Mundo de 1970 na Cidade do México 2 de junho de 2026 REUTERS/Raquel Cunha
Esportes Refúgio de Pelé na Copa de 1970 na Cidade do México segue preservado
sex, 05/06/2026 - 12:41
26/02/2026 - Foto da cidade de Havana em Cuba. Foto: afroangelll/Pixabay
Internacional Em novas sanções, EUA miram empresa de mineração e presidente de Cuba
sex, 05/06/2026 - 12:07
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
Internacional Brasil vai integrar Conselho Econômico e Social da ONU
sex, 05/06/2026 - 11:51
Peru - 05/06/2026 - A combination picture shows Peru's leftist candidate Roberto Sanchez and right-wing presidential candidate Keiko Fujimori speaking during a televised debate ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução
Internacional Peru define presidente entre direita Fujimori e esquerda Sanchéz
sex, 05/06/2026 - 11:39
Ver mais seta para baixo