Estados Unidos dizem ter atingido instalações militares iranianas

Os Estados Unidos (EUA) disseram que atacaram instalações militares iranianas no fim de semana e a Guarda Revolucionária do Irã declarou, nesta segunda-feira (1º), ter atacado uma base norte-americana em resposta, na mais recente troca de ataques em meio às negociações para pôr fim à guerra que já dura três meses.

Os EUA e o Irã têm trocado ataques esporadicamente desde que o cessar-fogo entrou em vigor no início de abril, enquanto as negociações diplomáticas para um acordo mais duradouro se arrastam. Um enfrentamento semelhante ocorreu na última quinta-feira (28) e foi descrito em termos quase idênticos por ambos os lados.

Os ataques norte-americanos de fim de semana na costa iraniana do Golfo foram uma resposta às “ações agressivas do Irã, que incluíram o abate de um drone MQ-1 dos EUA que operava em águas internacionais”, afirmou o Comando Central dos EUA em publicação no X.

“Caças norte-americanos responderam rapidamente, neutralizando as defesas aéreas iranianas, uma estação de controle terrestre e dois drones que representavam ameaças evidentes aos navios que transitavam pelas águas regionais”, afirmou o Centcom, acrescentando que continuará a proteger os bens e interesses dos EUA durante o cessar-fogo em vigor.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou que tinha como alvo uma base aérea usada pelos EUA em resposta ao ataque ao sul do Irã, sem identificar qual base.

As defesas aéreas no Kuwait, onde está localizada importante base dos EUA, estavam interceptando ataques de mísseis e drones nesta segunda-feira, enquanto as sirenes soavam em todo o país, informou a agência de notícias estatal Kuna, sem fornecer mais detalhes.

A guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro já causou a morte de milhares de pessoas, principalmente no Irã e no Líbano, e provocou dificuldades econômicas em todo o mundo ao elevar os preços da energia, devido ao fechamento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã.

Trump

Em publicação nas mídias sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, não mencionou a troca de hostilidades, repetindo sua afirmação, ainda não comprovada, de que o Irã "realmente quer fazer um acordo".

Ele repreendeu os críticos, incluindo aqueles que descreveu como “republicanos aparentemente antipatriotas”, por comentários negativos sobre as negociações para pôr fim ao conflito.

“Apenas relaxem, tudo vai dar certo no final — sempre dá!”, disse.

Trump está sob pressão para reabrir o Estreito de Ormuz e reduzir os preços da gasolina nos EUA antes das eleições legislativas de novembro, à medida que os eleitores demonstram frustração crescente com o aumento dos preços.

Os preços do petróleo sobem cerca de 2% na Ásia nesta segunda, uma vez que a falta de progresso nas negociações manteve os comerciantes no limite.

Trump disse que seu principal objetivo na guerra é impedir que o Irã desenvolva arma nuclear com seu urânio altamente enriquecido. Teerã tem negado sistematicamente que tenha planos de fazer isso.

Os dois lados continuam em desacordo em várias outras questões, como as exigências de Teerã para a suspensão das sanções e a liberação de dezenas de bilhões de dólares de receitas do petróleo iraniano congeladas em bancos estrangeiros.

A guerra de Israel no Líbano contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, é outro grande impedimento.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que havia ordenado que as tropas avançassem mais para o Líbano na batalha contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou com o presidente libanês, Joseph Aoun, e com Netanyahu sobre as negociações diplomáticas entre Israel e o Líbano e propôs um plano para permitir a "redução gradual da escalada", disse uma autoridade norte-americana.

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