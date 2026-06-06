EUA atacam instalações iranianas após Irã lançar drones perto de Ormuz

As forças norte-americanas atingiram locais de radar costeiros iranianos neste sábado, depois de abaterem drones lançados pelo Irã em direção ao Estreito de Ormuz, disseram os militares dos Estados Unidos, na mais recente escalada que complica os esforços para acabar com a guerra entre os dois países.

Os militares dos EUA acreditam que os quatro drones iranianos tinham como alvo o tráfego marítimo regional, disse uma autoridade dos EUA à Reuters.

O Comando Central dos EUA disse na rede social X que os EUA atingiram os locais de vigilância do Irã em Goruk e na Ilha Qeshm, ambos no Estreito de Ormuz.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que a ação dos EUA quebrou o cessar-fogo de 8 de abril, acrescentando que as repetidas violações mostraram que Washington não tinha intenção de reduzir as tensões.

Os iranianos advertiram que os Estados Unidos assumiriam a responsabilidade pelas consequências de suas "ações ilegais" e por qualquer nova escalada.

A Guarda Revolucionária do Irã disse que atacou as bases americanas no Kuweit e no Barein em retaliação aos ataques dos EUA e disparou contra quatro navios-tanque que tentavam atravessar o estreito sem sua permissão.

O exército do Kuweit disse neste sábado que atacou sete mísseis balísticos que entraram no espaço aéreo do país no início da manhã e passaram sobre várias áreas residenciais, resultando na queda de alguns destroços.

O exército acrescentou que o ataque iraniano causou danos materiais, mas não causou vítimas. No Barein, as sirenes soaram e os moradores foram orientados a procurar abrigo.

Negociações

O Kuweit e o Barein condenaram os ataques. Posteriormente, o Irã disse que havia atingido bases americanas nos dois países com mísseis balísticos, mas os militares norte-americanos disseram que seis mísseis foram interceptados e um sétimo não atingiu o alvo.

Os EUA e o Irã estão envolvidos em negociações indiretas para um acordo provisório para interromper a guerra de três meses, que deixaria questões como o programa nuclear do Irã para outras negociações.

No entanto, um acordo tem sido difícil de ser alcançado, já que os dois lados têm se desentendido periodicamente.

Teerã quer ter acesso a bilhões de dólares em receita de petróleo, renúncia às sanções sobre as exportações de petróleo, levantamento do bloqueio dos EUA em seus portos e influência sobre o Estreito de Ormuz. O Irã bloqueou efetivamente a hidrovia, por onde transitava cerca de um quinto do tráfego global de petróleo antes da guerra.

Paquistão

A mídia estatal iraniana informou que Mohsin Naqvi, ministro do interior do Paquistão, que vem mediando o fim do conflito, chegou a Teerã neste sábado para conversar com autoridades iranianas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi.

Uma fonte paquistanesa disse que Naqvi levaria uma mensagem do Paquistão para o líder supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está enfrentando uma crescente pressão política interna devido ao aumento dos preços dos combustíveis para encerrar a guerra impopular. Ele disse à NBC que, embora a maioria das instalações de fabricação de drones e mísseis do Irã tenha sido destruída, os iranianos ainda tinham acesso a cerca de um quinto de seus mísseis.

Ormuz

Depois que os EUA e Israel iniciaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, Teerã atacou os países do Golfo que abrigam as bases dos EUA e, em grande parte, interrompeu a navegação pelo Estreito de Ormuz.

O conflito elevou os preços do petróleo e interrompeu as cadeias de suprimento de outros produtos, inclusive a ajuda humanitária.

Mohsen Rezaei, conselheiro do líder supremo do Irã, disse à CNN na sexta-feira que um acordo de paz dependia do descongelamento de US$24 bilhões em ativos iranianos pelo governo Trump e advertiu que os EUA "entrariam em um corredor escuro" se retomassem os ataques.