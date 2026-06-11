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Internacional

EUA: bombeiros relatam incidente com materiais perigosos no Pentágono

Pessoas foram retiradas de vários andares
Doina Chiacu e Ryan Patrick Jones - Repórteres da Reuters*
Publicado em 11/06/2026 - 13:12
Washington
Vista do Pentágono em Washington 3 de março de 2022 REUTERS/Joshua Roberts
© REUTERS/Joshua Roberts/ Proibido reprodução
Reuters

Bombeiros norte-americanos investigam um incidente envolvendo materiais perigosos no Pentágono nesta quinta-feira (11), informaram autoridades do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Arlington, nos Estados Unidos, em publicação no X.

O prédio está em confinamento, com pessoas retiradas de vários andares, informou a CNN, citando fontes não identificadas. A emissora informou que as equipes de emergência usavam máscaras de gás completas e trajes de proteção química.

“O Pentágono tem sistemas sofisticados para garantir a segurança do prédio e de seus ocupantes. Esses sistemas detectaram um problema na qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos sua gravidade”, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um e-mail.

“O Departamento está executando protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de abrigo no local para a área afetada. Equipes de resposta estão posicionadas e prontas para apoiar os ocupantes do prédio.”

Os andares dois a cinco foram isolados, assim como alguns corredores, informou a CNN.

O Pentágono, atingido durante os ataques da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001, é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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