Europa sofre com onda de calor; França restringe consumo de álcool

Uma onda de calor intenso que assola grande parte da Europa levou à proibição parcial do consumo de álcool na França, a alertas em todo o país na Alemanha e ao fechamento de uma área de torcedores de futebol na Espanha, à medida que os termômetros marcam temperaturas recordes.

A França previa que 35 de seus 96 departamentos ou regiões declarassem alertas vermelhos de onda de calor neste domingo (21), com temperaturas entre 39 e 40 graus Celsius (°C) previstas para o Sudoeste, passando pela região de Paris até a Borgonha, com algumas áreas possivelmente atingindo a marca de 41°C.

Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro Sebastien Lecornu proibiu preventivamente o consumo de álcool nos festivais anuais da Fête de la Musique e em outros eventos públicos a serem realizados amanhã, nessas 35 regiões.

Já as autoridades de Paris determinaram que os parques permanecessem abertos 24 horas por dia.

Alertas de calor foram declarados também na maior parte da Alemanha, com temperaturas se aproximando dos 38°C. O serviço meteorológico DWD alertou que a combinação de calor e umidade poderia provocar tempestades severas.

Alívio subterrâneo

Além dos Alpes, as temperaturas, que devem atingir 36°C e 37°C, estavam transformando a vida cotidiana e o turismo em algumas cidades italianas.

Os visitantes faziam fila sob um sol escaldante do lado de fora do Coliseu, enquanto o calor do verão romano transformava os passeios turísticos em um teste de resistência.

Alguns buscavam alívio nos espaços subterrâneos mais frescos, sob as ruínas semiescondidas do Templo de Cláudio.

Na cidade de Bolonha, no Norte do país – uma das regiões mais quentes da península –, as pessoas jogavam água no rosto na Fonte de Netuno, do século XVI, e se protegiam à sombra dos pórticos (imagem em destaque).

Copa do Mundo

Na Espanha, a federação de futebol decidiu fechar a área montada para torcedores com telões na Praça de Colon, em Madri, o que significa que os fãs de futebol terão que assistir à partida da Espanha contra a Arábia Saudita pela Copa do Mundo em outro local.

Ironicamente, as próprias seleções desfrutarão dos benefícios de um estádio com ar-condicionado em Atlanta, alimentado em parte por painéis solares.

Eventos extremos

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas estão tornando as ondas de calor mais frequentes e intensas em toda a Europa, aumentando o risco de emergências de saúde e perturbações econômicas durante os meses de verão.

O impacto econômico do calor extremo também está chamando a atenção.

O presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, disse que os efeitos de curto prazo sobre o crescimento foram "um tanto ambíguos", citando tanto a redução da produtividade quanto o aumento do consumo de energia, mas alertou que, a médio prazo, as ondas de calor pesam sobre a atividade econômica.

Reportagem adicional de Dominique Vidalon em Paris e Rachel More em Berlim

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