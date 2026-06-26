logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

FAB envia avião com equipes de busca à Venezuela

Aeronave parte nesta sexta com militares, Defesa Civil e Anatel
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 09:00
Brasília
Brasília (DF), 26/06/2026 – FAB envia avião com missão humanitária à Venezuela. Foto: Sgt Müller Marin/FAB
© Foto: Sgt Müller Marin/FAB

Uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), decola às 10h desta sexta-feira (26) em missão humanitária para apoiar a Venezuela. O país foi atingido por pelo menos dois fortes terremotos na noite da última quarta-feira (24). O número de desaparecidos passa de 40 mil.

Em nota, a FAB informou que a aeronave, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa – Esquadrão Zeus, decola da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com um grupo coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

“A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano, nível pesado, reunindo profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, militares dos corpos de bombeiros militares de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações.”

Na quinta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia informado sobre o envio da aeronave. Segundo ele, a missão humanitária vai auxiliar nas buscas por desaparecidos e conta com um total de 36 bombeiros, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Anatel, responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.

O KC-390 Millennium vai transportar 9 toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas. Ainda segundo Lula, outro voo, previsto para sábado (27), levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha na Venezuela, incluindo 100 purificadores de água com painel solar e medicamentos.

Relacionadas
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Dois brasileiros morrem em terremotos na Venezuela, diz Itamaraty
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Brasil envia nesta sexta missão humanitária à Venezuela, anuncia Lula
Juan Carlos Gomez, firefighter from Caracas, looks for his sister, Katiuska Hernandez, and nephew Brett Roude, amid the rubble of a building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Venezuela: número de desaparecidos em terremoto pode passar de 40 mil
Edição:
Talita Cavalcante
venezuela Terremoto brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 26/06/2026 O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo usou lucros com exportação para conter preço dos combustíveis
sex, 26/06/2026 - 10:15
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem - Alunos do curso técnico de gastronomia do instituto federal de Brasília. A taxa de desemprego no Brasil é de 8,8%, segundo a pesquisa mais recente do IBGE. Já entre os jovens de 18 a 24 anos, esse índice é o dobro: 18%. Foto: Frame Caminhos da Reportagem/TV Brasil
Economia Desemprego até maio cai para 5,6%, o menor já registrado no período
sex, 26/06/2026 - 09:53
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Inmet: instabilidades provocam chuva em grande parte do país
sex, 26/06/2026 - 09:51
Brasília (DF), 26/06/2026 – FAB envia avião com missão humanitária à Venezuela. Foto: Sgt Müller Marin/FAB
Internacional FAB envia avião com equipes de busca à Venezuela
sex, 26/06/2026 - 09:00
Uso de Smartphone e celular
Geral Cabos colocados em rios no Norte levam internet a 6 milhões de pessoas
sex, 26/06/2026 - 08:02
Rio de Janeiro, 25/06/2026 - O artista Affonso Dalua inaugura a exposição Do Mangue à Lage nesta sexta (dia 26) na Galeria 535, no Observatório de Favelas, Complexo da Maré. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Cotidiano da Maré é destaque em exposição de fotos
sex, 26/06/2026 - 07:57
Ver mais seta para baixo