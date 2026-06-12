Fifa enfrenta protestos em Toronto por laços com Israel

Manifestação ocorreu antes da estreia do Canadá na Copa

Manifestantes estenderam nesta sexta-feira uma enorme faixa vermelha sobre o logotipo da Copa do Mundo, perto de uma rodovia movimentada em Toronto, denunciando a associação da Fifa com Israel poucas horas antes do primeiro jogo do Canadá.

Vestidos com camisetas com os dizeres “Judeus por uma Palestina livre”, manifestantes subiram em um aterro próximo e estenderam a faixa com a mensagem “Expulsem Israel da Fifa”.

A faixa ficou visível para os motoristas na Gardiner Expressway -- uma das mais movimentadas do Canadá -- a caminho da estreia da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina no estádio de Toronto.

Outras ações organizadas por um grupo de ativistas incluíram exigências pela libertação do proeminente médico palestino Hussam Abu Safiya, capturado pelas Forças Armadas israelenses em Gaza no final de 2024.

Faisal Ibrahim, porta-voz dos ativistas, acusou a Fifa de cumplicidade com as ações de Israel contra os palestinos.

“A Fifa não apenas faz vista grossa para a realização de jogos da Federação Israelense de Futebol na Cisjordânia ocupada e em território sírio ilegalmente ocupado, como também transmite ativamente esses jogos, normalizando assim a ocupação e o apagamento, o que torna a Fifa uma participante ativa e cúmplice”, disse ele à Reuters.

Em março, a entidade reguladora do futebol mundial afirmou que não tomaria nenhuma medida contra os clubes israelenses acusados pela Federação Palestina de Futebol de competirem supostamente sediados em território palestino, citando o status jurídico não resolvido da Cisjordânia ocupada sob o direito internacional público.

A guerra de Israel em Gaza matou dezenas de milhares de pessoas, causou uma crise de fome e levou a avaliações de genocídio por parte de estudiosos e a uma investigação das Nações Unidas.

Israel nega veementemente as acusações de genocídio e classifica suas ações como legítima defesa, após militantes liderados pelo Hamas terem matado 1.200 pessoas e feito mais de 250 reféns em um ataque ocorrido em outubro de 2023.

Especialistas da ONU também apelaram à Fifa e à União das Associações Europeias de Futebol pela suspensão de Israel do futebol internacional.

* É proibida a reprodução deste conteúdo