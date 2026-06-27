Forte terremoto atinge Hindu Kush, sacudindo Afeganistão e Paquistão

Tremor teve magnitude 5,4 na escala Richter e assustou moradores

Um forte terremoto atingiu a região do Hindu Kush, no Afeganistão, neste sábado (27), informou o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo, provocando tremores que puderam ser sentidos desde a capital, Cabul, até além da fronteira, no vizinho Paquistão.

Pessoas saíram correndo de casa em pânico no distrito de Swat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do país, disse o morador Daniyal Ahmad à Reuters. Não houve relatos imediatos de vítimas.

“Foi muito forte aqui em Swat e durou bastante tempo”, afimou.

“As pessoas saíram de casa e mulheres e crianças foram vistas chorando, em pânico.”

Não houve relatos oficiais imediatos de vítimas ou danos, mas as verificações estavam em andamento, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês) em comunicado.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 100 quilômetros.

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o Paquistão no início deste sábado, de acordo com o EMSC.

*(Reportagem de Sayed Hassib, Mushtaq Ali e Gnaneshwar Rajan)

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