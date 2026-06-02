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Internacional

Governo dos EUA propõe nova tarifa sobre produtos brasileiros

Medidas incluem setores como serviço de pagamento eletrônico
Agência Brasil*
Publicado em 02/06/2026 - 08:31
Brasília
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
© REUTERS/Leah Millis/Proibida reprodução

Uma nova tarifa punitiva de 25% foi proposta pelo governo dos Estados Unidos sobre importações brasileiras. A alegação é de que as práticas do país são desleais em uma série de questões, entre elas o comércio digital e o desmatamento ilegal.

Foram excluídos alguns itens como carne bovina, café, terras raras, outros metais e peças de aeronaves.

*Em atualização

*Com informações da Reuters

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