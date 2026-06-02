Governo dos EUA propõe nova tarifa sobre produtos brasileiros

Uma nova tarifa punitiva de 25% foi proposta pelo governo dos Estados Unidos sobre importações brasileiras. A alegação é de que as práticas do país são desleais em uma série de questões, entre elas o comércio digital e o desmatamento ilegal.

Foram excluídos alguns itens como carne bovina, café, terras raras, outros metais e peças de aeronaves.

*Em atualização

*Com informações da Reuters