Guterres cobra transparência sobre custo climático de empresas de IA

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres pediu, nesta terça-feira (23), que as principais empresas de inteligência artificial (IA) divulguem publicamente o custo ambiental total de seus centros de processamento de dados (data center) e utilizem energia renovável, ao lançar uma iniciativa que pede transparência ao setor.

O rápido desenvolvimento de data centers em todo o mundo para impulsionar a revolução da IA tem atraído o escrutínio de grupos ambientalistas devido ao alto consumo de energia e água por esses empreendimentos e à falta de transparência.

“Até 2030, eles poderão consumir mais energia do que todos os países, com exceção de cinco – e água suficiente para atender às necessidades básicas de todos os 1,3 bilhão de habitantes da África Subsaariana, durante um ano inteiro”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em um discurso durante a Semana de Ação Climática de Londres.

Ele exortou as empresas de IA a medir e divulgar publicamente seus impactos no uso de água, carbono e terra, além de se comprometerem a abastecer todos os centros de dados com energia renovável até 2030, ao lançar a Iniciativa de Transparência Ambiental em IA da ONU.

“Para que a IA ajude a construir um futuro melhor, ela precisa ser honesta sobre o que nos custa agora”, disse ele.

Atualmente, as empresas de IA vêm recorrendo a compromissos voluntários para zerar as emissões líquidas, além de metas de energia renovável para descarbonizar suas operações, enquanto muitas também estão passando a usar gás ou promovendo a energia nuclear como fonte de energia para novos projetos.

Guterres afirmou que o mundo continua fora do caminho para cumprir as metas climáticas globais e criticou as vozes que defendem um maior uso de combustíveis fósseis.

Ele disse que implantar mais projetos de energia renovável e utilizá-los para eletrificar o transporte, edifícios e a indústria está entre as formas mais rápidas de reduzir as emissões e romper a dependência de combustíveis fósseis importados.

(Reportagem de )