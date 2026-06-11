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Internacional

Haiti altera camisas para a Copa do Mundo após objeção da Fifa

Entidade diz que uniforme violou regulamento sobre discurso político
Rory Carroll - repórter da Reuters
Publicado em 10/06/2026 - 21:46
EUA
Os onze titulares do Haiti posam antes de uma partida da fase de grupos na Copa Ouro 2025 19 de junho de 2025 Troy Taormina-Imagn Images
© Troy Taormina
Reuters

O Haiti alterou suas camisas para a Copa do Mundo, que retratavam uma cena de guerra da batalha do país por independência, após a Fifa dizer que elas violavam seus regulamentos sobre discurso político, afirmou a fabricante Saeta nesta quarta-feira.

A Saeta, com sede na Colômbia, disse ter colaborado com a Federação Haitiana de Futebol para chegar ao design, que, segundo ela, “celebrava o orgulho, a resistência e o espírito” do povo haitiano e não tinha a intenção de ser uma declaração política.

“Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente de acordo com seus regulamentos sobre equipamentos e, por fim, solicitou modificações no design”, afirmou a Saeta em comunicado.

“Embora essa interpretação tenha diferido de nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela Fifa.”

A Fifa, órgão mundial que rege o futebol, a Federação Haitiana de Futebol e o assessor de imprensa da equipe não responderam, em um primeiro momento, ao pedido da Reuters para comentar o assunto.

O Haiti, no grupo do Brasil, estreia na Copa do Mundo contra a Escócia, no próximo sábado, em Boston.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

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