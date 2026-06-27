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Internacional

Húngaros participam da 1ª Parada LGBTQ+ desde saída de Orbán

Peter Magyar, novo dirigente do país, autorizou a marcha
Gergely Szakacs - Reuters *
Publicado em 27/06/2026 - 17:15
Budapeste
People attend the Budapest Pride March in Budapest, Hungary, June 27, 2026. REUTERS/Marton Monus
© REUTERS/Marton Monus/Proibida reprodução
Reuters

Mais de 10 mil húngaros participaram, neste sábado (27), da primeira parada anual do Orgulho LGBTQ+ de Budapeste desde a derrota eleitoral do líder de direita Viktor Orbán, em abril, enfrentando um calor recorde na cidade para desfilar com enormes bandeiras arco-íris e da União Europeia.

A marcha do ano passado, que o então primeiro-ministro Orbán tentou proibir como parte de suas políticas mais amplas voltadas contra os direitos LGBTQ+, transformou-se em uma manifestação antigovernamental em massa que atraiu dezenas de milhares de pessoas.

Este ano, após a derrota de Orbán para o partido Tisza, de centro-direita, liderado por Peter Magyar, a proibição foi revogada e a marcha recebeu autorização para seguir adiante.

Fanni Fajth, uma estudante de 18 anos de idade, disse que o clima estava muito mais otimista após a mudança política no país e devido às esperanças de novos direitos relacionados à adoção e ao casamento no futuro.

“Todo mundo está muito mais animado”, declarou, acrescentando que “acho que seria maravilhoso se finalmente tivéssemos direitos iguais depois de todos esses anos”.

Orbán, que se apresentou como defensor do que chamou de valores cristãos contra o liberalismo ocidental, aprovou leis que impedem a alteração de gênero em documentos pessoais, suspendem a adoção por casais do mesmo sexo e proíbem materiais nas escolas considerados promotores da homossexualidade ou da transição de gênero.

“A maior mudança, na verdade, é a mudança na política do país”, disse Mate Tarnai, um químico de 51 anos. 

“Sentimos mais liberdade pessoalmente também, e o clima no país está muito mais tranquilo do que no ano passado”, disse.

Tarnai também disse que espera que o governo de Magyar garanta direitos iguais.

Magyar, um conservador, pediu paciência quando questionado pela mídia húngara sobre a alteração da legislação que restringia os direitos da comunidade LGBT.

Boglarka Boruzs, de 23 anos, intérprete e tradutora, disse que, para ela, a maior mudança em relação ao governo de Orbán foi que as pessoas LGBTQ+ puderam se sentir mais seguras e aceitas no dia a dia, e que os políticos passaram a ter o poder de “fazer a sociedade entender que não há problema em ser gay”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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