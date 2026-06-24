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Internacional

Identificado primeiro caso de Ébola na França

Trata-se de um médico que estava na República Democrática do Congo
RTP
Publicado em 24/06/2026 - 10:38
Paris
A health worker takes the temperature of an M23 rebel at the entrance to the Rodolphe Merieux Laboratory, National Biomedical Research Institute (INRB), where samples from suspected Ebola cases are examined, as part of the response to the epidemic in Goma, North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi
© Arlette Bashizi
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Autoridades anunciaram nesta quarta-feira (24) o primeiro caso de ebola em território francês. Trata-se de um médico que estava em missão humanitária na República Democrática do Congo (RDC), país que enfrenta um surto de ebola que já provocou mais mil casos de infecção e 267 mortos.

O Ministério da Saúde confirmou a “identificação de um primeiro caso positivo” do vírus. O doente foi atendido imediatamente após a sua chegada ao território francês e transferido para um centro hospitalar especializado em doenças infecciosas de elevada transmissibilidade.

Em comunicado, o ministério indicou que o paciente está em isolamento e que as autoridades avaliam possíveis contatos do médico com outras pessoas.

A nota acrescenta ainda que o risco para a população europeia continua a ser baixo. A RDC enfrenta o 17° surto da doença, declarado em 15 de maio. O vírus também já foi detetado em Uganda. 

Este caso é o primeiro a ser identificado fora do continente africano desde o início da epidemia. 

Não há qualquer vacina ou tratamento para este surto de ebola, transmitido pelo vírus Bundibugyo.

Em junho, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a transmissão da doença está aumentando, apesar do reforço das medidas sanitárias. 

Ainda assim, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) mantém a avaliação de risco como baixo para a população em geral na Europa.

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