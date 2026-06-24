Identificado primeiro caso de Ébola na França

Trata-se de um médico que estava na República Democrática do Congo

Autoridades anunciaram nesta quarta-feira (24) o primeiro caso de ebola em território francês. Trata-se de um médico que estava em missão humanitária na República Democrática do Congo (RDC), país que enfrenta um surto de ebola que já provocou mais mil casos de infecção e 267 mortos.

O Ministério da Saúde confirmou a “identificação de um primeiro caso positivo” do vírus. O doente foi atendido imediatamente após a sua chegada ao território francês e transferido para um centro hospitalar especializado em doenças infecciosas de elevada transmissibilidade.

Em comunicado, o ministério indicou que o paciente está em isolamento e que as autoridades avaliam possíveis contatos do médico com outras pessoas.

A nota acrescenta ainda que o risco para a população europeia continua a ser baixo. A RDC enfrenta o 17° surto da doença, declarado em 15 de maio. O vírus também já foi detetado em Uganda.

Este caso é o primeiro a ser identificado fora do continente africano desde o início da epidemia.

Não há qualquer vacina ou tratamento para este surto de ebola, transmitido pelo vírus Bundibugyo.

Em junho, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a transmissão da doença está aumentando, apesar do reforço das medidas sanitárias.

Ainda assim, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) mantém a avaliação de risco como baixo para a população em geral na Europa.