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Internacional

Incêndio em hotel de Nova Delhi deixa 21 mortos, sendo 18 estrangeiros

Incidente é considerado um dos piores na capital indiana desde 2022
Adnan Abidi e Saurabh Sharma - Repórteres da Reuters*
Publicado em 03/06/2026 - 10:30
Nova Delhi
Firefighters and police officers stand at the site after a fire at a hotel in New Delhi, India, June 3, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
© Reuters/Adnan Abidi/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos 21 pessoas, incluindo 18 estrangeiros, morreram em incêndio em um hotel de Nova Delhi nesta quarta-feira (3), disseram a polícia e a emissora CNN-News18. Foi um dos piores incidentes desse tipo na capital indiana desde 2022.

Entre os mortos estão pessoas de Bangladesh, da Nigéria, de Moçambique e da Libéria, segundo a emissora.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente as nacionalidades das vítimas.

Várias pessoas pularam do prédio em chamas em Malviya Nagar, no sul da capital, para escapar do fogo, disseram testemunhas, acrescentando que os moradores arrastavam colchões de uma loja próxima para tentar amenizar a queda.

"As pessoas espalharam colchões, e uma mulher do terceiro andar pulou sobre eles com uma criança pequena", afirmou a testemunha Sher Khan.

Imagens de televisão mostraram duas pessoas pulando de um andar mais alto do edifício enquanto ele era tomado pelas chamas, em meio à fumaça.

Os moradores locais que ajudaram no resgate inicial disseram que o fogo começou no térreo e no primeiro andar do prédio de quatro andares, prendendo as pessoas nos andares mais altos.

O incêndio começou um pouco antes das 9h, e oito equipes de bombeiros foram enviadas para apagar o fogo, informou a polícia em comunicado.

O fogo foi extinto por volta do meio-dia, segundo uma testemunha.

"Por meio dos esforços coordenados da polícia, dos bombeiros e de outras equipes de emergência, mais de 40 pessoas foram resgatadas e transferidas para hospitais próximos para tratamento médico", informou a polícia.

"É com profundo pesar que 21 pessoas foram declaradas mortas nesse trágico incidente", acrescentou.

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