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Internacional

Irã confirma ataque israelense a complexo petrolífero no Golfo

Fogo cruzado entre Irã e Israel recomeçou na noite desse domingo (7)
Lusa*
Publicado em 08/06/2026 - 08:02
Teerã
Iran launches missiles towards Israel, at an unknown location, in this still image taken from a video released June 7, 2026. Pool via WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. NO USE ISRAEL. Verification lines: Reuters could not verify the date and location of the footage. No older versions were found posted online before June 7. Iran's State media reported waves of missiles towards Israel. The Israeli military said it had identified missiles launched from Iran on June 7. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
© WANA/ Reuters/ Proibido reprodução
Lusa

Autoridades regionais iranianas confirmaram, nesta segunda-feira (8), um ataque do Exército israelense contra o complexo petroquímico de Mahshahr que causou "danos parciais", informaram os meios de comunicação oficiais do Irã.

"Há alguns minutos, a empresa petroquímica Karoon, em Mahshahr, foi alvo de um ataque aéreo e atingida por projéteis disparados pelo inimigo sionista, o que danificou parte das instalações", declarou o vice-governador regional da localidade atingida, no sudoeste do Irã, citado pela agência iraniana Fars, que não identificou a fonte.

A confirmação do ataque foi feita pouco depois de o Exército israelense informar que atingiu "vários alvos" na área petroquímica próxima do Golfo.

O Irã anunciou, em contrapartida, que atacou duas importantes bases aéreas israelenses, Nevatim e Tol Nof, num contexto de ataques recíprocos de magnitude sem precedentes desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo há dois meses.

"A operação foi em resposta ao ataque com mísseis feito pelo regime sionista contra vários locais de radar situados em três áreas diferentes" no Irã, disse em comunicado a Guarda da Revolução Islâmica.

Também o Exército israelense identificou o lançamento de uma onda de mísseis do Irã contra o seu território e garantiu que está atuando para interceptar a ameaça", acrescentando que foram enviados alertas de precaução para os telefones celulares das áreas possivelmente afetadas. Jornalistas da agência France-Presse (AFP) confirmaram duas explosões em Jerusalém.

As forças israelenses anunciaram ainda o lançamento, pelo grupo rebelde Houthis, do Iêmen, de um míssil contra Israel, que foi interceptado.

O fogo cruzado entre o Irã e Israel recomeçou na noite desse domingo (7) com o ataque iraniano contra o território israelense, em retaliação ao bombardeio de Israel a Beirute horas antes.

O Irã lançou, na noite de ontem (7), 11 mísseis contra Israel, após ataque israelense a dois apartamentos nos subúrbios de Beirute, conhecidos como Dahye, onde pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Israel assegurou que a operação foi contra um quartel do grupo xiita Hezbollah.

O Irã já tinha antecipado que se os ataques de Israel contra o Líbano continuassem, retaliaria, considerando que o cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos em 8 de abril inclui a nação árabe.

O Exército israelense afirmou ter interceptado todos os mísseis lançados pelo Irã.

O fogo cruzado, por ocasião do centésimo dia do início da guerra, ameaça ainda mais os esforços para alcançar um cessar-fogo permanente e aumenta a possibilidade de uma volta a combates intensos, complicando os esforços de mediação para pôr fim ao conflito iniciado com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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