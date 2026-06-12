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Internacional

Irã diz que não chegou a conclusão sobre acordo com os Estados Unidos

País reafirmou que mantém suas "linhas vermelhas"
Lusa*
Publicado em 12/06/2026 - 10:16
Lisboa
12/06/2026 - o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Bagaei afirmou que
© Wikepédia/Divulgação
Lusa

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã afirmou que o país não chegou a qualquer conclusão sobre um acordo com os Estados Unidos (EUA), contrariando o presidente norte-americano, e que mantém suas "linhas vermelhas".

Em declarações divulgadas pela agência oficial de notícias Tasnim, o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Bagaei afirmou que "a maior parte do texto foi finalizado", mas que a Casa Branca continua a "mudar de posição" em relação às negociações.

A República Islâmica não está disposta a ceder nas suas "linhas vermelhas", adiantou.

O Irã negou ter aprovado qualquer texto relativo a um eventual acordo com os EUA, depois de o presidente norte-americano suspender os ataques anunciados para essa quinta-feira (11).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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