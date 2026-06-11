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Internacional

Irã volta a fechar Estreito de Ormuz em resposta a ataques dos EUA

Informação é da autoridade marítima iraniana
Lusa*
Publicado em 11/06/2026 - 08:02
Teerã
Navios e barcos no Estreito de Ormuz, na costa de Musandam, Omã 20 de abril de 2026 REUTERS/Foto de arquivo
© Reuters/Arquivo/Proibida reprodução
Lusa

O Irã voltou, nesta quinta-feira (11), a fechar completamente o Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o transporte de petróleo e gás, em resposta aos mais recentes ataques norte-americanos, anunciou a autoridade marítima iraniana.

"Devido às tensões provocadas pela agressão das forças americanas na região, o Estreito de Ormuz está fechado até nova ordem", afimou, em comunicado, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que administra a passagem.

O Irã controla a passagem desde o início do conflito desencadeado por ataques norte-americanos e israelenses contra o regime de Teerã, em 28 de fevereiro, mas os militares têm permitido a passagem diária de cerca de 20 navios.

Cessar-fogo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã admitiu que o cessar-fogo que entrou em vigor entre Teerã e Washington em 8 de abril deixou de ter sentido após os ataques aéreos dos Estados Unidos (EUA).

Comunicado divulgado pela diplomacia iraniana destaca que os ataques "ilegais e criminosos" levados a cabo pelos EUA nas últimas horas foram violação flagrante da Carta das Nações Unidas.

Os diplomatas do Irã acrescentaram que os ataques norte-americanos tornaram o cessar-fogo um acordo "praticamente sem efeito".

Os últimos ataques dos Estados Unidos visaram principalmente o sul do Irã, mas também foram atingidos locais próximos da capital, incluindo Karaj, Nazarabad e Pishva, de acordo com a Guarda Revolucionária do país.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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