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Internacional

Israel e Hezbollah acertam cessar-fogo a partir desta sexta-feira

Hostilidades se intensificaram durante a noite no Líbano
Reuters*
Publicado em 19/06/2026 - 10:42
Beirute e Jerusalém
Fumaça após ataque israelense em Nabatieh, no Líbano 15 de junho de 2026 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução
Reuters

Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, concordaram com um cessar-fogo a partir das 16h (10h de Brasília) desta sexta-feira (19), disseram à Reuters uma autoridade dos Estados Unidos (EUA) de alto escalão e duas fontes do Hezbollah, depois que hostilidades entre eles se intensificaram drasticamente durante a noite no Líbano.

"Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo", afirmou a fonte norte-americana, sob condição de anonimato, acrescentando que negociadores dos EUA e do Catar elaboraram o acordo com a ajuda do Irã. "Entendemos que, após a troca de disparos hoje mais cedo, Israel e o Hezbollah agora estão em cessar-fogo."

A intensificação da violência no Líbano tensionou o acordo provisório entre EUA e Irã, assinado na quarta-feira, para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Um parlamentar do Hezbollah disse à Reuters mais cedo que o Irã informou ao grupo que as negociações com Washington não poderiam prosseguir sem a implementação de um cessar-fogo abrangente.

Durante a noite, ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 18 pessoas no Líbano, segundo o Ministério da Saúde libanês, enquanto quatro soldados israelenses foram mortos no sul do país em um dos ataques mais letais do Hezbollah nesta guerra.

O acordo com o Irã exige que Estados Unidos, o Irã e seus aliados declarem o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. A violência diminuiu significativamente no início desta semana, mas voltou a aumentar desde então.

*(Reportagem de Laila Bassam, Pesha Magid e Steve Holland)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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