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Internacional

Japão tem quase 400 voos cancelados devido ao Tufão Jangmi

Estão previstos ventos com força de furacão e chuvas torrenciais
Lusa*
Publicado em 01/06/2026 - 09:14
Tóquio
Brasília (DF), 01/06/2026 – Tufão Jangmi Frame Reuters/Proibida reprodução
© Frame Reuters/Proibida reprodução
Lusa

Quase 400 voos foram cancelados hoje (1º) no Japão, afetando sobretudo as rotas para Okinawa (sul do país), devido à chegada do Tufão Jangmi, que provocou alertas e ordens de retirada em várias regiões.

O tufão está se aproximando das prefeituras japonesas de Okinawa e Amami, onde as autoridades meteorológicas preveem ventos com força de furacão e chuvas torrenciais de até 250 milímetros nas próximas 24 horas, segundo a emissora local NHK.

Em Naha, capital de Okinawa, foram registradas rajadas de vento até 33 metros por segundo nesta manhã.

As autoridades emitiram também ordem de retirada para toda a cidade de Nanjo (Okinawa) e várias cidades próximas, aconselhando os moradores  a evitar as áreas de risco.

A agência meteorológica do Japão, JMA, prevê que, nesta terça-feira (2), os ventos máximos sustentados atinjam 35 metros por segundo, com rajadas de até 45 metros por segundo nas zonas mais expostas de Okinawa e Amami.

Além disso, a JMA espera que o tufão mude de rumo e se aproxime da ilha principal do Japão nos próximos dois dias, afetando zonas do leste e oeste de Honshu, incluindo Nagoya e a capital japonesa, Tóquio.

A chegada do Jangmi levou ao cancelamento de quase 400 voos nas últimas horas, principalmente aqueles com destino ou origem na província japonesa de Okinawa.

A All Nippon Airways (ANA) suspendeu 104 voos nos aeroportos de Naha, Ishigaki e Miyako, afetando aproximadamente 8 mil passageiros, enquanto a Japan Airlines cancelou 71 voos, impactando mais de 13 mil pessoas, segundo a agência de notícias local Jiji Press.

Outras companhias aéreas também sofreram uma onda de cancelamentos: a Japan Transocean Air suspendeu 60 voos, a Skymark cancelou 44 e a Peach Aviation, 40.

As autoridades alertaram a população para que tome precauções contra possíveis deslizamentos de terra, inundações em áreas baixas, subida do nível dos rios e ventos fortes nos próximos dias.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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