logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula diz que combate ao crime deve respeitar a soberania dos Estados

Presidente pediu cooperação internacional durante encontro do G7
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 15:10
Brasília
16.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada do G7 sobre o tema “Firmar novas parcerias e reconstruir a solidariedade internacional”, em Évian-les-Bains - França. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta terça-feira (16), durante reunião do G7, que o enfrentamento ao narcotráfico precisa ser feito de forma abrangente, o que inclui o combate a crimes associados, como lavagem de dinheiro e tráfico de armas.

Esse esforço, segundo Lula, precisa ser feito tendo como premissa o respeito à soberania dos Estados.

Em discurso durante o encontro das sete maiores economias do planeta, evento que ocorre na cidade francesa de Évian, ele afirmou que temas como o combate aos crimes transnacionais precisam ser tratados de forma associada a uma agenda de desenvolvimento.

“O crime organizado aterroriza comunidades e desvia recursos públicos que deveriam ser direcionados para a construção de escolas, hospitais e estradas. Esse esforço deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados”, disse.

“E o enfrentamento ao narcotráfico não pode ser dissociado de outros ilícitos como a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas”, acrescentou ao defender o diálogo e a cooperação por meio da Interpol para a localização de ativos e indivíduos vinculados a tais atividades criminosas.

A fala do presidente reitera as preocupações com a soberania nacional, após os Estados Unidos terem classificado o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como narcoterroristas – o que possibilitaria, segundo a legislação dos EUA, uma eventual interferência sobre o Brasil.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Minerais críticos e IA

Lula voltou a defender que países detentores de minerais críticos se beneficiem economicamente de processos associados que vão além da simples extração desse material.

“Devem participar [também] das etapas de maior valor agregado da cadeia, por meio da industrialização, da transferência de tecnologia e da formação de capacidades, conforme suas necessidades nacionais”, disse ao alertar que a revolução digital e a inteligência artificial não podem ampliar desigualdades.

Outro desafio citado pelo presidente é o de estabelecer parcerias que viabilizem o desenvolvimento e o acesso a tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, a um número maior de países.

“As transições energética e digital não podem reproduzir padrões históricos que concentram benefícios econômicos em poucos atores”, argumentou.

Relacionadas
14.06.2024. Puglia- Itália - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para a fotografia oficial da reunião do G7, ao lado dos Chefes de Estado e de Governo dos países do segmento externo da Cúpula do G7 e os representantes de organizações internacionais convidadas, no Hotel Borgo Egnazia. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula no G7 gera expectativa por tarifa dos EUA e veto à carne pela UE
Évian-les-Bains, 15/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião bilateral com o Presidente da França, Emmanuel Macron. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula tem encontros com presidentes da França e da Suíça
Brasília (DF), 29/10/2024 - Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
Edição:
Sabrina Craide
G7 Narcotráfico Crime Organizado Luiz Inácio Lula da Silva soberania
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Linkedin
Justiça Segunda Turma do STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro
ter, 16/06/2026 - 17:39
Brasília – DF – 16/06/2026 – Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara: governo retira urgência do fim da escala 6x1 e destrava pauta
ter, 16/06/2026 - 17:30
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Por unanimidade, STF condena Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
ter, 16/06/2026 - 17:10
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Haiti v Scotland - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 13, 2026 Haiti's Louicius Deedson looks dejected after the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes Rival do Brasil na Copa, Haiti celebra a esperança em meio à crise
ter, 16/06/2026 - 17:09
Brasília (DF), 03/11/2023, Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Negros e mulheres avançam, mas topo do serviço público segue desigual
ter, 16/06/2026 - 17:00
Brasília (DF), 16/06/2026 - Sessão plenária do STF. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça STF forma maioria para condenar Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
ter, 16/06/2026 - 16:53
Ver mais seta para baixo