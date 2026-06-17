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Internacional

Lula e Zelensky debatem saída diplomática para guerra Ucrânia x Rússia

Presidentes se reuniram na França às margens da cúpula do G7
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 14:05
Brasília
17.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Évian-les-Bains - França. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (17) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro ocorreu às margens da cúpula do G7, em Évian, na França.

Em seu perfil na rede social X, Lula detalhou que a reunião, de cerca de 40 minutos, tratou de temas como a situação atual do conflito entre Ucrânia e Rússia, possibilidades de um cessar-fogo e “a busca por uma solução diplomática”.

No encontro, Lula defendeu ainda que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) possa atuar de forma mais efetiva para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura mais de quatro anos.

“Acordamos manter contato nas próximas semanas”, concluiu o presidente brasileiro na publicação.

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Também por meio de seu perfil no X, Zelensky avaliou o encontro com Lula como positivo. Segundo ele, o foco principal da conversa foram formas de colocar um fim à “guerra de agressões” imposta pelas Rússia.

“O presidente [Lula] compartilhou suas ideias sobre possíveis abordagens diplomáticas. Eu o informei sobre as reais atitudes da sociedade russa em relação aos compromissos diplomáticos com os Estados Unidos e outros parceiros. Combinamos contatos futuros”, escreveu Zelensky na postagem

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Lula Volodymyr Zelensky Ucrânia Rússia cúpula do G7 G7
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