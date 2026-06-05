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Internacional

Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo

Ministro participou de evento sobre financiamento ambiental
Agência Brasil
Publicado em 05/06/2026 - 15:44
Brasília
Brasília (DF), 07/03/2023 - O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante declaração à imprensa após reunião com o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, no Palácio do Itamaraty.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta sexta-feira (5) de um evento climático internacional para discutir temas relacionados ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), criado na COP30 para financiar a preservação de florestas.

Realizado em Luxemburgo, o evento de alto nível marcou a primeira edição do International Climate Finance Days, encontro que debate o financiamento ambiental.

Desde o lançamento na COP 30, Alemanha, França, Noruega, Holanda, Indonésia, e Portugal anunciaram contribuições ao fundo de preservação.

A viagem de Vieira também representa a primeira visita de um chanceler brasileiro a Luxemburgo após a retomada das relações diplomáticas, em 1911.

No encontro com autoridades do governo local, o ministro discutiu temas relacionados à aplicação provisória do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia e assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável e comércio bilateral.

De acordo com o Itamaraty, os investimentos de Luxemburgo no Brasil somam US$ 23,5 bilhões, principalmente nos setores de energia e infraestrutura. Os investimentos de empresas brasileiras naquele país são de aproximadamente US$ 35 bilhões.

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Edição:
Amanda Cieglinski
TFF MRE Mauro Vieira Itamaraty Luxemburgo
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