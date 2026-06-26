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Internacional

Missão humanitária brasileira chega à Venezuela esta noite

Ao todo são 44 profissionais e 12 toneladas de materiais
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 16:09
São Paulo
São Paulo – 26/06/2026 – Avião com ajuda humanitária do Brasil à Venezuela • Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo
© Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo

A missão humanitária brasileira enviada à Venezuela tem previsão de chegada ao destino na noite desta sexta-feira (26), segundo o major Anderson Dias, comandante da aeronave KC-390, que está levando a equipe e a carga na ação. Ao todo, a missão em solo venezuelano conta com 44 pessoas e 12 toneladas de equipamentos.

O major informou que, após a decolagem de São Paulo, no início desta tarde, e uma parada planejada em Boa Vista, Roraima, para abastecimento, o pouso e desembarque será na cidade venezuelana de Maracay.

“O aéreo é um modal que se sobrepõe a esse tipo de dificuldade. Então, quando a gente tem problemas de fluxo logístico, o modal aéreo é uma solução”, explicou o major à imprensa, pouco antes da decolagem, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

Missão

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) segue em missão para apoiar a Venezuela, atingida por pelo menos dois fortes terremotos na noite de quarta-feira (24). O número de desaparecidos passa de 40 mil

Segundo o major, a aeronave opera justamente em cenários de dificuldade e de crise. 

“Já participamos da missão de resgate de brasileiros em área de conflito, como na guerra da Ucrânia. Assim que nós tivemos a demanda, fomos lá buscar os brasileiros e repatriá-los”, relatou.

“Tivemos missões de combate a incêndio em voo. Foi uma ação muito intensa que realizamos para superar as queimadas. A covid foi um cenário muito importante para a gente, porque essa aeronave foi um ponto de inflexão para o transporte de oxigênio no modal aéreo, e essa aeronave foi certificada para fazer esse transporte”, acrescentou.

São Paulo

Parte da missão humanitária é formada por 14 profissionais do estado de São Paulo. São 11 bombeiros, dois médicos - que integram o Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM) - e um integrante da Defesa Civil, além dos dois cães de busca e salvamento, informou a capitã Karoline, do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

“É uma equipe que já tem experiências em outros cenários como esse que eles vão encontrar lá, como na Turquia, por exemplo, e o mais recente foi no Rio Grande do Sul. É uma equipe que está indo para dar essa primeira resposta, porque quanto mais rápido chegar, maior é a probabilidade de a gente achar pessoas com vida”, disse a capitã, que trabalhou na organização da missão.

Segundo a capitã Karoline, a equipe que compõe a força humanitária está indo na condição de autossuficiência, o que faz com que as autoridades da Venezuela não precisem se preocupar com as necessidades básicas do grupo, como hospedagem e fornecimento de água.

“O Brasil está indo autossuficiente, o que significa que ele não precisa ser mais um problema para o país, a gente está indo com todo o material para permanecer lá os 15 dias, a princípio, de forma totalmente autônoma. Ou seja, a gente vai de fato para ajudar esse país”, acrescentou a capitã.

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Edição:
Fernando Fraga
venezuela ajuda humanitária brasil KC-390 terremoto
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