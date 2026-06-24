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Internacional

Navios já navegam pelo Estreito de Ormuz sob plano de retirada da ONU

Pelo menos 2 navios de granéis sólidos e um de carga passaram
Jonathan Saul - Repórter da Reuters*
Publicado em 24/06/2026 - 09:05
Londres
Navios e embarcações no Estreito de Ormuz 22 de abril de 2026 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução

Navios já passam pelo Estreito de Ormuz no âmbito de um plano de retirada lançado recentemente pela agência de navegação da Organização das Nações Unidas (ONU), informou um porta-voz nesta quarta-feira (24).

“Os navios já começaram a passar”, disse o porta-voz da Organização Marítima Internacional (OMI), recusando-se a fornecer detalhes sobre as embarcações que cruzaram o estreito.

Pelo menos dois navios de granéis sólidos e um de carga atravessaram Ormuz no âmbito do plano nas últimas 12 horas, segundo dados de rastreamento de navios da LSEG divulgados nesta quarta-feira.

Mais 35 navios comerciais, principalmente de granéis sólidos, cargueiros e porta-contêineres, estavam se preparando para atravessar o estreito, de acordo com dados de rastreamento da London Stock Exchange Group (LSEG) e da MarineTraffic, com base na análise da Reuters sobre os movimentos dos navios.

O esquema, cuja elaboração levou meses, permitirá que centenas de navios com cerca de 11 mil marítimos retidos no Golfo atravessem o Estreito de Ormuz, informou a OMI na terça-feira.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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