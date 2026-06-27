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Internacional

Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge Venezuela

Buscas se intensificam por centenas de soterrados
Reuters*
Publicado em 27/06/2026 - 12:10
Caracas e La Guaíra
A man involved in rescue efforts looks on from a damaged building, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno REFILE - QUALITY REPEAT
© REUTERS/Maxwell Briceno/Proibida reprodução

Um novo terremoto atingiu a costa norte da Venezuela nessa sexta-feira (226), dias depois de dois terremotos consecutivos derrubarem edifícios e causarem a morte de quase mil pessoas.

Testemunhas da Reuters em Caracas e Maracay sentiram o tremor, que, segundo o monitor de terremotos Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), teve magnitude 4,9.

Buscas

Venezuelanos desesperados e equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes, enquanto o número de mortos pelos terremotos subia para mais de 900, com equipes estrangeiras e ajuda humanitária começando a chegar às áreas devastadas quase dois dias após os tremores.

O governo informou que 172 pessoas permanecem presas nos escombros, 920 morreram e 3.360 ficaram feridas após os terremotos que devastaram partes de Caracas e arredores na noite de quarta-feira (24). Mais de 50 mil pessoas foram dadas como desaparecidas.

A terra tremeu novamente na tarde de ontem, um tremor mais fraco de magnitude 4,9 que foi sentido na capital Caracas e na cidade vizinha de Maracay.

Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram uma região a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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