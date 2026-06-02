OMS: casos suspeitos de Ebola caem para 116, após centenas descartados

No final da semana passada, havia 1,1 mil casos suspeitos na RDC

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que havia 321 casos confirmados de Ebola no surto da República Democrática do Congo e 116 casos suspeitos, marcando uma grande queda no número de casos suspeitos, já que centenas foram descartados após investigação.

Nesta terça-feira (2), a agência informou que houve 48 mortes e seis pessoas se recuperaram no Congo. As autoridades congolesas divulgaram pela primeira vez os números dos novos casos na segunda-feira (1°).

Em Uganda, foram nove casos confirmados e uma morte associada, disse o porta-voz da OMS Christian Lindmeier a repórteres em Genebra.

Posteriormente, o Ministério da Saúde de Uganda confirmou mais seis novos casos de Ebola, elevando o total confirmado para 15, até o momento. Em sua conta na rede social X, o ministério disse que os seis casos foram confirmados entre os contatos de outros casos confirmados.

Casos suspeitos

Na sexta-feira (29), a OMS afirmou que havia 906 casos suspeitos do vírus Ebola Bundibugyo na República Democrática do Congo, incluindo 223 mortes suspeitas que estavam sendo investigadas.

Mais tarde, Jean Kaseya, diretor-geral dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças, disse em um artigo publicado no domingo (31) que mais de 1,1 mil casos suspeitos estavam sendo investigados.

Quando perguntado por que os últimos números mostravam um número significativamente menor de casos suspeitos, Lindmeier disse que os dados sugeriam que centenas de casos haviam sido descartados.

"Eles foram eliminados e têm outras doenças ou tiveram apenas febre e nada mais", declarou ele. O diretor-geral disse que os números podem flutuar com o tempo, à medida que as pessoas são testadas.