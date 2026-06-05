logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

OMS e CDC África lançam plano de resposta ao surto de ebola na região

Plano prevê arrecadar US$ 518 milhões para apoiar países africanos
Agência Brasil*
Publicado em 05/06/2026 - 14:50
Rio de Janeiro
Red Cross workers wearing personal protective equipment (PPE) carry a coffin with the dead body of a child who died of Ebola, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain in Mongbwalu, Djugu Territory, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 24, 2026. The child's parents remain at the isolation centre at the Mongbwalu General Referral Hospital. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
© REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/ Proibido reprodução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, vinculado à União Africana, anunciaram nesta sexta-feira (5) um plano conjunto de reposta continental ao surto de ebola iniciado na República Democrática do Congo. O país registrou mais de 100 casos suspeitos da doença e houve 48 mortes.

O plano tem duração de junho a novembro de 2026 e pretende arrecadar 518 milhões de dólares para ajudar os países africanos e parceiros a agilizarem a preparação, detecção e resposta ao surto.

A proposta complementa os planos nacionais divulgados pela República Democrática do Congo e Uganda. O objetivo é unificar e fortalecer a resposta dos países do continente em temas como coordenação de emergência, vigilância, testagem laboratorial, prevenção e controle da infecção, cuidados clínicos, engajamento comunitário, pesquisa, logística e apoio a serviços essenciais de saúde.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu que a única forma de vencer o surto é por meio de uma parceria sob a liderança dos países afetados e um esforço unificado de coordenação.

"Conter o ebola depende de compromisso político, financiamento contínuo e da confiança e participação das comunidades. Este plano coloca as comunidades no centro, porque, sem sua participação, o rastreamento de contatos falha, o atendimento seguro é atrasado e a transmissão continua".

O diretor-geral do CDC África, Jean Kaseya, alertou que o ebola se move rápido, e que a África precisa agir mais rápido.

"Este plano conjunto oferece ao continente um caminho claro para agir com rapidez e unidade: salvar vidas, apoiar os países afetados e proteger as comunidades vizinhas".

A proteção de populações vulneráveis, o fortalecimento da colaboração nas fronteiras e o apoio para que os países respondam rapidamente a novos casos são considerados focos do plano.

Como não há vacinas ou tratamentos específicos para o ebola causado pelo vírus Bundibugyo, o plano traça medidas para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde mesmo que os países se encontrem em emergências sanitárias agudas. A implementação das medidas já começou nos países afetados e naqueles de maior risco.

Enquanto intensificam o apoio à República Democrática do Congo para conter o surto, a OMS e o CDC África pedem que os Estados-membros fortaleçam a triagem e as medidas de saúde pública nos pontos de entrada. Também há o apelo para que intensifiquem a coordenação e solidariedade transfronteiriças, de modo a apoiar uma resposta ao surto baseada em evidências, eficaz e realizada em tempo oportuno.  

O plano também enfatiza a necessidade de manter a mobilização e o apoio para lidar com outras emergências de saúde em curso, como a do mpox, da cólera e do sarampo.

*Com informações da Organização Mundial da Saúde.

Relacionadas
Profissionais de saúde congoleses que se recuperaram do vírus Ebola em Bunia 31 de maio de 2026 REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
OMS: casos suspeitos de Ebola caem para 116, após centenas descartados
Brasília -DF- 31/05/2026 -Vítima está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Foto: Pablo Jacob/Governo de SP
Exames descartam ebola em imigrante da República Democrática do Congo
Edição:
Amanda Cieglinski
Ebola OMS CDC África
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/03/2023 - O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante declaração à imprensa após reunião com o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, no Palácio do Itamaraty.
Internacional Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo
sex, 05/06/2026 - 15:44
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
sex, 05/06/2026 - 15:22
Atacante Robinho durante treino do Guangzhou Evergrande 15/12/2015 REUTERS/Toru Hanai
Justiça Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro
sex, 05/06/2026 - 14:56
Red Cross workers wearing personal protective equipment (PPE) carry a coffin with the dead body of a child who died of Ebola, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain in Mongbwalu, Djugu Territory, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 24, 2026. The child's parents remain at the isolation centre at the Mongbwalu General Referral Hospital. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Internacional OMS e CDC África lançam plano de resposta ao surto de ebola na região
sex, 05/06/2026 - 14:50
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Política Lula sanciona lei que garante renovação automática da CNH
sex, 05/06/2026 - 14:31
Luis Guto Miguel - torneio juvenil Roland Garros 2026
Esportes Roland Garros: Luis Guto Miguel bate compatriota e vai à final juvenil
sex, 05/06/2026 - 14:16
Ver mais seta para baixo