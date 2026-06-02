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Internacional

Papa nomeia primeira mulher para liderar comunicações do Vaticano

Maria Montserrat Alvarado, da Cidade do México, liderará o Dicastério
Joshua McElwee - Repórter da Reuters*
Publicado em 02/06/2026 - 09:44
Cidade do Vaticano
02/06/2026 - O Papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (2) a executiva da mídia mexicana María Montserrat Alvarado para comandar o poderoso departamento de Comunicação do Vaticano, a primeira mulher não religiosa a ocupar uma carga na Cúria Romana. Foto: Vatican Media/Divulgação
© Vatican Media/Divulgação

O papa Leão XIV nomeou, nessa terça-feira (2), uma executiva do conglomerado de mídia católica Eternal Word Television Network (EWTN), dos Estados Unidos (EUA), como a nova chefe do Departamento de Comunicações do Vaticano. É primeira nomeação de uma mulher para o cargo sênior da Igreja.

Maria Montserrat Alvarado, da Cidade do México, liderará o Dicastério para as Comunicações do Vaticano, uma operação em expansão que supervisiona o portal de notícias do Vaticano, a estação de rádio, o jornal e o escritório de imprensa, entre outras entidades.

Alvarado, presidente e diretora de operações da EWTN News desde 2023, substituirá Paolo Ruffini, que ocupa o cargo desde 2018 e está se aposentando. Ela iniciará suas funções em novembro, informou o Vaticano em comunicado.

A EWTN foi lançada por uma freira chamada Madre Angélica em 1981, mas se tornou um conglomerado de mídia global com quase uma dúzia de estações de TV, uma divisão de publicação de livros, um jornal e uma afiliada de rádio.

A emissora geralmente atrai os católicos conservadores dos EUA. O presidente Donald Trump apareceu na rede várias vezes e um de seus principais apresentadores é colaborador da Fox News.

A emissora criticava ocasionalmente o falecido papa Francisco, que se queixava de a rede "falar mal" dele.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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