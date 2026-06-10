Partido Likud anuncia candidatura de Netanyahu nas próximas eleições

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, será candidato novamente nas próximas eleições, confirmou nesta quarta-feira (10) o seu partido, o Likud, após o presidente norte-americano Donald Trump ter colocado em dúvida sua candidatura.

Em breve comunicado publicado nos seus canais, o Likud afirma que “Netanyahu irá concorrer às próximas eleições e, com a ajuda de Deus, irá vencer”.

O partido de Netanyahu reagiu assim às palavras de Trump, que, numa entrevista à rede ABC, pôs em dúvida a vontade do atual primeiro-ministro israelense de continuar no cargo.

“Não sei, teve uma carreira incrível. Quer continuar? Porque, como sabem, é um primeiro-ministro em tempo de guerra. Vamos ganhar a guerra muito em breve, de uma forma ou de outra, e sabem que é um primeiro-ministro em tempo de guerra”, disse Trump à ABC, segundo publicou na sua conta do X o diretor da emissora em Washington, Jonathan Karl.

Ainda não há uma data concreta para a realização das eleições em Israel, mas elas deverão ser convocadas, o mais tardar, em 27 de outubro.

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