logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Peru define presidente entre direita Fujimori e esquerda Sanchéz

País sul-americano vai ao 2º turno neste domingo (7)
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/06/2026 - 11:39
Brasília
Peru - 05/06/2026 - A combination picture shows Peru's leftist candidate Roberto Sanchez and right-wing presidential candidate Keiko Fujimori speaking during a televised debate ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução
© REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução

Com 34 milhões de habitantes, o Peru vai às urnas no próximo domingo (7) para definir o próximo presidente, que governará o país de 2026 a 2031. A disputa está entre a direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez Palomino

Após um primeiro turno tumultuado, em que a apuração se arrastou por mais de um mês, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, terminou com 17,1% dos votos contra 12,0% de Sánchez, em uma votação que contou com 35 candidatos. 

O país sul-americano enfrenta uma longa crise política e econômica que levou a destituições sucessivas de presidentes pelo parlamento. O próximo chefe de Estado no Peru será o nono presidente em 10 anos.

Fujimori

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori attends a press briefing as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Candidata Keiko Fujimori  - REUTERS/Stifs Paucca/ Proibido reprodução

Apesar da vantagem de Keiko no primeiro turno, analistas apontam para um cenário incerto neste domingo. Isso porque Fujimori amargou derrotas nas três últimas eleições presidenciais, em 2011, 2016 e 2021, sempre no segundo turno.

Ao mesmo tempo que herda os votos do pai, Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos - o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas - Keiko também herda a rejeição ao antigo presidente.

Durante a campanha, ela tem pregado uma aproximação maior com os Estados Unidos de Donald Trump, o que pode ter consequências para os investimentos chineses no Peru, onde há o Porto de Chancay, que escoa produção do continente para Ásia.

Sánchez

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party attends a press conference as the electoral authority is expected to confirm the name of Keiko Fujimori’s rival ahead of the June 7 runoff, in Lima, Peru, April 16, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY
Candidato Roberto Sanchez  - REUTERS/Angela Ponce - Proibido reprodução

Por outro lado, o esquerdista Roberto Sánchez Palomino tem se colocado ao lado do ex-presidente Pedro Castilllo, de quem foi ministro. Eleito em 2021 contra Keiko, Castillo foi destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado ao tentar dissolver o Parlamento.

Para seus apoiadores, Castillo foi vítima do poderoso parlamento peruano por representar o voto da população rural e indígena do país.

Psicólogo de formação, Roberto Sánchez é deputado peruano do partido Juntos Pelo Peru e tem prometido uma reforma constitucional para enterrar a Carta Magna herdada do fujimorismo, além de defender reformas sociais para ampliação de direitos.

O professor de pós-graduação de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (USP), Gustavo Menon, avalia que essa eleição tem repercussões na disputa comercial travada entre China e EUA na América Latina.

“Roberto Sánchez se opõem vertiginosamente à plataforma encampada por Keiko Fujimori, que pretende se realinhar com os EUA. Ela já fez acenos a Donald Trump no sentido de recrudescer a política migratória e estancar a influência chinesa que se dá, sobretudo, via Porto de Chancay”, avalia.

Relacionadas
Cuba's First Vice-President Miguel Diaz-Canel (C) takes part in a session of the National Assembly in Havana, Cuba, April 18, 2018. REUTERS/Alexandre Meneghini
Cuba rebate EUA: empresas cubanas foram construídas contra bloqueio
China's Foreign Minister Wang Yi arrives for a meeting with Canada's Prime Minister Mark Carney in Ottawa, Ontario, Canada, May 29, 2026. REUTERS/Patrick Doyle
China defende soberania brasileira e propõe ampliar cooperação
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Colômbia: Petro não reconhece resultado eleitoral preliminar
Edição:
Amanda Cieglinski
Roberto Sánchez Keiko Fujimori Peru eleições
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
26/02/2026 - Foto da cidade de Havana em Cuba. Foto: afroangelll/Pixabay
Internacional Em novas sanções, EUA miram empresa de mineração e presidente de Cuba
sex, 05/06/2026 - 12:07
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
Internacional Brasil vai integrar Conselho Econômico e Social da ONU
sex, 05/06/2026 - 11:51
Peru - 05/06/2026 - A combination picture shows Peru's leftist candidate Roberto Sanchez and right-wing presidential candidate Keiko Fujimori speaking during a televised debate ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução
Internacional Peru define presidente entre direita Fujimori e esquerda Sanchéz
sex, 05/06/2026 - 11:39
Aerial view from the top of the Washington Monument of the White House in Washington, D.C., U.S., May 2, 2026. REUTERS/Ken Cedeno
Internacional Entra em vigor decisão dos EUA de considerar facções como terroristas
sex, 05/06/2026 - 10:04
Ana Maria Machado
Cultura SP: A Feira do Livro recebe Ana Maria Machado nesta sexta-feira
sex, 05/06/2026 - 09:46
Brasília -DF - 03/06/2026 - Mulheres pretas no mercado de trabalho. Foto: Noticia Preta./Pexels
Direitos Humanos Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo
sex, 05/06/2026 - 09:32
Ver mais seta para baixo