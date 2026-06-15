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Internacional

Peru: Fujimori assume liderança à medida que votos são divulgados

Candidata da direita está na frente impulsionada por votos no exterior
Marco Aquino - repórter da Reuters
Publicado em 15/06/2026 - 16:18
Lima
Peru - 05/06/2026 - A combination picture shows Peru's leftist candidate Roberto Sanchez and right-wing presidential candidate Keiko Fujimori speaking during a televised debate ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução
© REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida reprodução
Reuters

A candidata de direita Keiko Fujimori ampliou nesta segunda-feira sua vantagem mínima sobre o rival de esquerda Roberto Sánchez na disputada corrida presidencial do Peru, à medida que a contagem de milhares de votos avança lentamente.

Fujimori recuperou a liderança na disputa no meio da semana passada, impulsionada pelos votos do exterior, e nesta segunda-feira estava com 50,051% dos votos, com pouco mais de 18.300 votos separando-a dos 49,949% de Sánchez.

Até o momento, 98,59% dos votos foram apurados, de acordo com o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru.

O órgão eleitoral do Peru começou, na quinta-feira passada, a revisar cédulas contestadas do segundo turno de 7 de junho. Os resultados oficiais ainda podem levar dias ou semanas para serem anunciados, segundo as autoridades, em uma das eleições mais disputadas da história do país.

Sánchez viajou no fim de semana para a região andina de Cusco, um de seus redutos eleitorais, onde se reuniu com apoiadores e disse ter “suspeitas” sobre a recontagem dos votos.

Na semana passada, Sánchez solicitou que cerca de 400 mil votos do exterior fossem invalidados, alegando irregularidades no transporte. O pedido foi rejeitado pelas autoridades.

Nos últimos dias, apoiadores de Sánchez realizaram marchas contra a autoridade eleitoral na capital Lima, atendendo aos apelos do candidato de esquerda para “defender o voto do povo”. As manifestações, que atraíram centenas de participantes, foram pacíficas.

Após o segundo turno, missões de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia concordaram, em coletivas de imprensa separadas, que a votação havia ocorrido dentro da normalidade e, diante dos resultados acirrados, instaram o país a aguardar a apuração oficial.

Sánchez, cuja ascensão tem inquietado investidores privados, concorre com o apoio do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo, condenado a 11 anos de prisão por tentar dissolver o Congresso e assumir amplos poderes no final de 2022.

Os mercados financeiros se recuperaram na semana passada, com Fujimori avançando ligeiramente após uma liquidação antes da eleição, impulsionada por temores de que as políticas de Sánchez pudessem minar a estabilidade econômica, segundo operadores dos mercados de ações e de câmbio.

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Peru define presidente entre direita Fujimori e esquerda Sánchez
eleição Peru Keiko Fujimori Roberto Sánchez
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