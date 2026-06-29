Peru: Keiko Fujimori soma 50,135% dos votos com 100% de urnas apuradas

Filha do ex-ditator Alberto Fujimori teve cerca de 60 mil votos a mais

Com 100% das urnas apuradas, a candidata a presidente do Peru Keiko Fujimori venceu as eleições com 50,135% dos votos, anunciou na tarde desta segunda-feira (29) a Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), 22 dias após a realização do segundo turno do pleito no país. Seu adversário, Roberto Sánchez, somou 49.865%.

Keiko, do partido conservador Fuerza Popular, ficou com 9.233.396 votos, enquanto Sánchez, candidato da esquerda pelo partido Jutos por el Perú, teve 9.173.755 votos. A vitória da filha do ex-ditador Alberto Fujimori ainda precisa ser declarada oficialmente pelo Jurado Nacional Eleitoral (JNE).

A disputa entre os candidatos no segundo turno foi extremamente apertada e polarizada, chegando a ficar empatada em números absolutos de votos. Keiko largou na frente na apuração desta etapa final das eleições, chegou a ser ultrapassada por Sánchez, mas voltou à liderança posteriormente.

Desde a última quarta-feira (24), já se sabia que Fujimori seria a vencedora, quando ela atingiu um total de votos que não poderia mais ser superado pelo adversário.

Na semana passada, Sánchez declarou que não reconheceria o resultado deste segundo turno. Ele alegou manipulação de votos e quer uma recontagem. O partido entrou na Justiça com um recurso para anular votos registrados no exterior.

Keiko assumirá a presidência em substituição ao atual presidente interino, José María Balcázar Zelada, que está no poder há quatro meses.

O Peru passa por um longo período de instabilidade política e teve nove presidentes nos últimos dez anos.