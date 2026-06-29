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Internacional

Peru: Keiko Fujimori soma 50,135% dos votos com 100% de urnas apuradas

Filha do ex-ditator Alberto Fujimori teve cerca de 60 mil votos a mais
Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 18:45
São Paulo
Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
© Reuters/Angela Ponce/Arquivo/Proibida reprodução

Com 100% das urnas apuradas, a candidata a presidente do Peru Keiko Fujimori venceu as eleições com 50,135% dos votos, anunciou na tarde desta segunda-feira (29) a Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), 22 dias após a realização do segundo turno do pleito no país. Seu adversário, Roberto Sánchez, somou 49.865%.

Keiko, do partido conservador Fuerza Popular, ficou com 9.233.396 votos, enquanto Sánchez, candidato da esquerda pelo partido Jutos por el Perú, teve 9.173.755 votos. A vitória da filha do ex-ditador Alberto Fujimori ainda precisa ser declarada oficialmente pelo Jurado Nacional Eleitoral (JNE).

A disputa entre os candidatos no segundo turno foi extremamente apertada e polarizada, chegando a ficar empatada em números absolutos de votos. Keiko largou na frente na apuração desta etapa final das eleições, chegou a ser ultrapassada por Sánchez, mas voltou à liderança posteriormente.

Desde a última quarta-feira (24), já se sabia que Fujimori seria a vencedora, quando ela atingiu um total de votos que não poderia mais ser superado pelo adversário.

Na semana passada, Sánchez declarou que não reconheceria o resultado deste segundo turno. Ele alegou manipulação de votos e quer uma recontagem. O partido entrou na Justiça com um recurso para anular votos registrados no exterior.

Keiko assumirá a presidência em substituição ao atual presidente interino, José María Balcázar Zelada, que está no poder há quatro meses.

O Peru passa por um longo período de instabilidade política e teve nove presidentes nos últimos dez anos.

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Vinicius Lisboa
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