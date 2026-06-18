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Internacional

Petróleo cai ao nível mais baixo desde o início da guerra no Irã

Acordo prevê que tráfego pelo estreito seja restaurado em 30 dias
Robert Harvey e Anushree Mukherjee - Repórteres da Reuters*
Publicado em 18/06/2026 - 11:15
Londres
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 15 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução

Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta quinta-feira (18), atingindo o nível mais baixo desde o primeiro dia de negociações nesse mercado após o início da guerra com o Irã. A queda ocorre à medida que um acordo provisório entre os Estados Unidos (EUA) e o Irã para pôr fim ao conflito, reabrir o Estreito de Ormuz e aliviar as sanções contra Teerã melhorou as perspectivas de oferta global.

Os futuros do petróleo Brent caíam hoje de manhã cerca de US$ 1, ou 1,37%, para US$ 78,45 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuava 2%, para US$ 75,18 por barril.

O Brent atingiu o menor nível desde 2 de março, o primeiro dia de negociações após os ataques iniciais dos EUA e de Israel ao Irã, enquanto o WTI registrou o menor nível desde 4 de março.

"A onda de vendas se prolongou à medida que os mercados de energia continuaram a precificar agressivamente um retorno mais rápido do que o esperado dos barris iranianos, após o recente memorando de entendimento entre os EUA e o Irã", afirmou o analista de mercado da IG, Tony Sycamore, em nota.

O memorando de 14 pontos dá início a um período de negociação de 60 dias, durante o qual o Irã permitirá a passagem sem pedágio pelo Estreito de Ormuz, importante rota de transporte de petróleo e gás. O acordo prevê que o tráfego pelo estreito seja restaurado em sua capacidade total em até 30 dias.

O acordo preliminar adia muitas das questões mais complexas, como o programa nuclear do Irã, e também exige que os EUA e seus parceiros elaborem um plano de US$ 300 bilhões para financiar a recuperação do Irã.

Analistas esperam uma recuperação gradual dos fluxos pelo Estreito de Ormuz, enquanto especialistas do setor alertam que os preços podem não cair drasticamente à medida que a demanda se recupera e os estoques são repostos.

O banco de investimentos Goldman Sachs espera que as exportações do Golfo voltem aos níveis pré-guerra até o final de julho, com a produção de petróleo se recuperando até outubro.

O banco estima que a normalização das exportações aos níveis pré-guerra possa ser alcançada com um aumento de 13 milhões de barris por dia nos fluxos pelo Estreito de Ormuz, passando dos níveis atuais para cerca de 70% dos níveis pré-guerra.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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